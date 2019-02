El PP de Villamayor de la Armuña denuncia que una edil ha cobrado 3.000 euros los últimos dos meses pese a estar ausente

El cruce de reproches, críticas y acusaciones entre la oposición y el equipo de Gobierno de Villamayor de Armuña respecto al pago de facturas y el reconocimiento de créditos fue la chispa que incendió el pleno en Villamayor, cuyo debate se intensificó con la denuncia del PP al preguntar por qué se ha mantenido el pago del sueldo a la concejal de Mujer e Igualdad, Transporte, Participación Ciudadana y Sanidad, Naxallí Lozano, tras dos meses ausentada de sus funciones "cuando tiene una dedicación parcial del 80%, lo que requiere la presencia física de al menos ese 80% de la jornada".

La oposición, sin entrar a valorar ni juzgar los motivos que le impiden desarrollar su labor, ya que la edil se ha tenido que ir a Alemania por asuntos familiares, insiste en que "si no hubiera sido porque preguntamos en la comisión, el alcalde no habría firmado el decreto y la habría dado de baja y seguiríamos regalándole el sueldo". Una situación que ha supuesto un gasto para las arcas municipales de 3.000 euros, ya que al salario de 1.083 euros brutos al mes, se suman los 800 euros de la Seguridad Social de los dos meses. El alcalde, Manuel Gago, aseguró que "no se va a solicitar la devolución de ese dinero".

En este sentido, el portavoz popular insiste en que es "dinero público y se trata de aplicar la ley por igual, ya que supone un trato especial respecto a otros trabajadores municipales". "Dinero regalado" que se une a la pérdida de la subvención de la Diputación de 6.000 euros para actividades culturales por haberse presentado fuera de plazo

Elena Diego se presentará a las primarias del PSOE y podría volver a ser senadora

Vega Terrón comienza a inyectar dinero tras 25 años de pérdidas millonarias

La Mangá: la cascada escondida de Candelario