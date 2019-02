Los empleados del Centro de Residuos de Gomecello encuentran 5.000 euros en una bolsa de basura y los entregan a la Guardia Civil

La presencia de 5.000 euros en una cinta transportadora de basura en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Gomecello sorprendió el pasado jueves a los trabajadores del turno de noche que realizaban su labor rutinaria.



Según explicaba a este diario el jefe de la planta, Jorge Rollán, el hecho causó un gran impacto entre los trabajadores: "En esos momentos había una decena de trabajadores en una de las cintas y rápidamente me avisaron de que habían encontrado billetes sueltos que en un principio pensábamos que eran de broma, de esos falsos, y al final llegamos a la conclusión que no". Una vez que se recogieron del lugar todos los billetes, la mayoría de ellos de 100 euros y muchos partidos a la mitad, se pusieron en contacto con el puesto de mando de la Guardia Civil de Villares de la Reina para explicar lo ocurrido.



Según explica el jefe de la planta del centro los trabajadores no se plantearon en ningún momento quedarse con el dinero: "Al final todos sabemos que ese dinero no es nuestro y lo único en los que pensábamos es en el disgusto de esa persona que había tirado el dinero sin querer". En las cintas transportadoras los empleados se han encontrado "casi todo", pero nunca antes habían visto una cantidad de dinero tan elevada.





