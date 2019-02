Denuncian la presencia de vertidos ilegales de purines en el entorno de Guijuelo

El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil ha recibido una denuncia del vertido ilegal de purines en fincas del entorno del casco urbano de Guijuelo y de localidades de la zona, con el consiguiente riesgo de contaminación de los terrenos y de molestias por los olores.



Según ha podido saber este periódico, la queja presentada en el Seprona de Béjar y el cuartel de la Guardia Civil de Guijuelo ha puesto sobre la pista del vertido de este tipo de residuos procedentes de fábricas y mataderos, aunque no sean conscientes de que los purines no se eliminan como ellos creen, si no que se depositan en fincas no muy lejanas del casco urbano y de los polígonos. De hecho, meses atrás, las redes sociales en Guijuelo alertaron un de importante vertido de purines en el entorno del polígono privado y todo apunta que la práctica ha seguido y ha recibido una queja formal para que las autoridades investiguen.



Entre las zonas más afectadas por este tipo de prácticas se encuentran algunas fincas en la carretera de Valdelacasa, fincas también en la zona de la carretera de Aldeavieja de Tormes y en tierras ubicadas entre la carretera de Valdelacas y la zona conocida como Campo la cruz. Cabe incluso la posibilidad de que en alguna ocasión se hayan vertido estos residuos en la red de alcantarillado tanto de Guijuelo como de localidades industriales de su entorno.



Lea la noticia completa en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más