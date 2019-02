El padrón de Arapiles crece de forma sospechosa justo antes de las elecciones

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Junta Electoral Central están investigando el "sospechoso" incremento que se ha producido en el padrón municipal de la localidad de Arapiles a lo largo de los últimos meses, en la previa de las elecciones del próximo 26 de mayo.

El INE acaba de publicar la relación de entidades locales que han registrado un incremento de electores "significativo y no justificado", y en la provincia de Salamanca tan solo ha puesto su mira en el pueblo de Arapiles, situado en las inmediaciones de la capital que cuenta con 644 habitantes, según los últimos datos oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística detectó que las cifras de empadronamiento correspondientes a los meses de octubre y noviembre eran muy elevadas en relación con las que se habían inscrito en los trimestres precedentes y utilizando los criterios legales se lo comunicó al Consistorio, que defiende que "en esos tres meses tan solo se han empadronado 21 personas", aunque en uno de esos meses, noviembre, la cifra fue de 11, según señalaron fuentes municipales a este diario. El Ayuntamiento intentó justificar sin éxito esta situación y el INE ha puesto en conocimiento el caso de la Junta Electoral Central, que acaba de requerir más documentación al pueblo, tal y como explicaron fuentes de este órgano.

La polémica no ha trascendido en el municipio de Arapiles, ya que ni el portavoz de la oposición Agustín Calvo (PSOE), ni los vecinos, eran conocedores de esta situación generada desde finales del año pasado. Concretamente, Calvo manifestó que "ni el alcalde ni nadie ha comunicado que haya existido este problema", al tiempo que señaló "pero no me extrañaría que fueran capaces de realizar algo así". Los vecinos consultados por este diario tampoco eran conocedores de la situación.

