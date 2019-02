Dramática despoblación: sin nacimientos en 2 de cada 3 pueblos salmantinos

El problema de la despoblación está atacando a numerosas provincias de España. Una de las más afectadas es Salamanca. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicos los datos de alumbramientos del año 2017 y de ellos se extrae que en ese periodo no se produjo ningún nacimiento en dos de cada tres pueblos.



Concretamente hay 227 localidades que no tienen ningún empadronado de menos de un año, una cifra superior a la de 2016 cuando eran 212 los que estaban en esta situación y muy superior a 2015 cuando eran 201 municipios los que no habían registrado ningún alumbramiento, lo que habla bien a las claras de que el problema es cada vez más acuciante en las zonas rurales.



Otra de las cifras preocupantes es que por primera vez en la provincia de Salamanca no se han llegado a los 1.000 nacimientos. En el año 2015 se registraron 1.201, en 2016 bajó a los 1.066 y en 2017 ya bajó hasta los 985 según las cifras del INE, lo que supone un descenso del 8 por ciento con respecto al ejercicio anterior.





