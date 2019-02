Los 'últimos' cencerros de Salamanca

Cabestros, vacas, ovejas, cabras y hasta hurones han llevado al cuello en el último medio siglo algún cencerro hecho por Santiago Risueño, uno de los últimos artesanos salmantinos de un oficio que da los últimos coletazos en la provincia y hasta en Extremadura, donde siempre tuvo su mayor desarrollo.

A sus 81 años este mirobrigense ya se ha jubilado aunque antes de retirase tuvo la precaución de surtirse de un buen número de estos sonoros aperos para que su oficio no cayera de todo en el olvido. "Un señor quiso comprarme la colección que tengo y le dije que no, que el gusto que él tenía en llevárselos lo tenía yo en quedármelos que para eso los había hecho".

Comenzó con 14 años con los cencerros dando continuidad a la profesión de su bisabuelo y puede decir con orgullo que los cabestros más "importantes" se han vestido con su arte. "No sólo han llevado mis cencerros los cabestros de los encierros de Ciudad Rodrigo sino también los de Pamplona ya que Jumillano me compró una partida grande".

Santiago ha llevado su material por toda España, por eso es consciente de las necesidades de cada territorio. "Aunque los badajos se suelen hacer de madera porque suenan mejor, en el norte hay que hacerlos de hierro porque cuando la madera se moja no suena. En los Pirineos además hay que llevarlos más cortos para que no arrastren". También recuerda que antiguamente los cencerros más grandes eran para la gente que quería hacer ver que tenía dinero, "aunque estuvieran a dos velas".

Probablemente más que acostumbrado a que la gente se interese por su oficio, Santiago ha construido con muñecos un pequeño taller donde se pueden ver todos los pasos del proceso para que la gente aprenda y a él le quede un recuerdo de una profesión que agoniza lentamente con la incorporación de la tecnología y la implantación de chips para la localización del ganado.

"Los cencerros se hacen con una chapa de metal y se les va dando forma a golpes, luego hay que meterlo en un crisol de barro y paja y después hay que fundirlos y darles el baño de latón", explica Santiago, como si fuese un trabajo de lo más sencillo.

Pero no, no es fácil, porque como él mismo reconoce "darle forma es complicado e incluso fundirlo, porque hay que conseguir la temperatura adecuada y se pasa mucho calor al lado del horno". Quizá por eso dice no echar de menos el trabajo, aunque asegura que siempre le ha gustado hacer cencerros: "A veces me ponía a trabajar a las 5 de la mañana y no acababa hasta las 9 de la noche".

Además de los cencerros que luce orgulloso en su garaje —rodeada de toda suerte de antigüedades— Santiago sigue trabajando el metal aunque ahora, en su retiro, se dedica a hacer candiles de hierro, una afición que ocupa sus ratos de ocio.

Aunque la profesión se extinga y estos aperos también, siempre quedará la lengua castellana para recordarnos que unos y otros existieron con la expresión "estar como un cencerro", homenaje eterno para este oficio.

