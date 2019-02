Águeda espera expectante la exhumación de los restos de Franco

En la pequeña pedanía mirobrigense de Águeda de poco más de 100 habitantes permanecen a la espera de lo que suceda en fechas próximas con la exhumación de los restos de Franco, aunque su alcalde, elegido en las listas del PSOE, Germán Vicente, asegura: "No hemos vuelto a tener contacto con la Fundación Francisco Franco", a pesar de que en su día la localidad se ofreció para acoger los restos del dictador.

Este viernes está previsto que el Consejo de Ministros ratifique el decreto por el que el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez concede a la familia de Franco un plazo de 15 días para determinar dónde quieren trasladar los restos, especificando al mismo tiempo que no se va a permitir que se lleven al panteón familiar existente en la Catedral de La Almudena, en Madrid, como había comunicado la familia.

En este sentido, el portavoz de la familia, Jaime Alonso Franco, aseguró este miércoles a LA GACETA: "No es tan fácil la cuestión como quiere hacerla ver Pedro Sánchez, porque no vamos a permitir que los restos salgan del Valle de los Caídos, no es algo que nos planteemos, porque no contemplamos ningún otro sitio, todo lo demás son supuestos de la imaginación de cada uno".

Igualmente, Jaime Alonso Franco afirmó: "Lo que pretende Pedro Sánchez es marcar un camino hacia ninguna parte, manipulando la conciencia de la población y presentando una falsa y sectaria revisión de la historia".

Sobre la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, el integrante de la familia Franco se mostró contundente: "Es un camino hacia ninguna parte, un historicidio de un presidente del Gobierno que espero que esté poco tiempo, un despropósito contra la historia, inviable desde el punto de vista jurídico", afirmando: "Esta postura que ellos creen que les beneficia, perjudica a todos, no hay beneficiario ni lo puede haber nunca de una contienda así".

