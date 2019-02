Archivan la denuncia contra el alcalde de Salvatierra de Tormes por cohecho

La Audiencia Provincial de Salamanca ha archivado la denuncia presentada en 2015 por el PSOE contra el alcalde de Salvatierra de Tormes, Juan Valle, por un presunto delito de cohecho tras cobrar 13.088,77 euros por realizar trabajos sin adjudicar para el Ayuntamiento del municipio.

Dicho órgano justifica la decisión porque entiende que "los hechos objeto de denuncia no eran constitutivos de infracción penal". Así lo recoge la nota hecha pública por el Consistorio de Salvatierra en la que se recuerda cómo a finales de 2015 el PSOE presentó denuncia ante la Fiscalía en el juzgado de Béjar por irregularidades en la gestión. En ese momento, se abrieron diligencias previas a instancia de la Fiscalía contra el alcalde, el tesorero o la secretaria municipal y dos vecinas de la localidad. En ese momento, tal y como adelantaba este periódico, se le atribuyó un delito de cohecho o fraude por cobrar esa cantidad procedente de las arcas municipales de Salvatierra de Tormes entre los años 2011 a 2013 por realizar unos trabajos de mantenimiento para el Consistorio como la plantación de árboles y el desbroce de algunas zonas, así y como desplazamientos en su condición de alcalde. Además, se investigó "a otras personas ligadas con este ayuntamiento" por "una actuación delictiva" que, en vista del resultado, no se ha considerado como tal.

La Audiencia justifica su auto considerando que no se siguió el procedimiento administrativo correspondiente en los trabajos realizados por el regidor, "pero no puede apreciarse que la acción del alcalde sea injusta ni se aparte de los intereses públicas". De la misma manera la Audiencia no constata que se haya producido un perjuicio económico para la localidad.

Según recoge la nota facilitada por el alcalde, las diligencias han concluido con "una confirmación de sobreseimiento y archivo de la causa de todos y cada uno de los investigados" cerrando así un proceso iniciado en noviembre de 2015. Además, con respecto a las acusaciones vertidas sobre el alcalde, la nota aclara la ausencia de responsabilidades en el regidor del Ayuntamiento.

