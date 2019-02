La batalla entre dos vecinos mal avenidos

Las malas relaciones entre Bercimuelle y Puente del Congosto, municipio dentro del que se integra, vienen de largo. Así lo asegura el alcalde de esta pequeña entidad local menor donde en la actualidad hay censados 58 vecinos. "Peor imposible", como resume Cirilo Hernández la convivencia entre estos dos pueblos separados por apenas cinco kilómetros.

"Nos gustaría segregarnos de Puente de Congosto, pero sabemos que con las normas actuales es materialmente imposible", como reconoce el regidor, que denuncia que la tensa relación que siempre ha existido con la localidad vecina se ha visto agravada por la macrogranja de cerdos que podría instalarse en Bercimuelle. "Les ha sentado mal que saliéramos a protestar a la calle y nos manifestáramos y desde entonces las relaciones han ido a peor", asegura Cirilo Hernández, que pone como ejemplo las denuncias que han recibido desde el Ayuntamiento de Puente de Congosto por una red de aguas en unas fincas rústicas y por problemas en una línea eléctrica. "Son cosas que antes no tenían importancia, pero que a raíz de la polémica por la macrogranja han acabado en denuncias contra Bercimuelle", asegura.

Hace años, ambos núcleos de población intentaron separarse al considerarla como la mejor opción para los dos, pero finalmente el proceso se estancó.

Desde Puente del Congosto también se cree que "todos ganaríamos si estuviéramos separado pero eso es una utopía". "La granja, que no macrogranja", señalan en el Puente, ha quebrado en su opinión la buena relación que había "pero no por las manifestaciones a las que todo el mundo tiene derecho, sino por las presiones para saltarnos la ley y el no dar la información correcta que se da a los vecinos de Bercimuelle respecto a nuestras decisiones que llega sesgada". Recuerda también cómo desde que entró la corporación "se decidió informar a los organismos correspondientes y con el informe de cada uno se llevaría a pleno y se decidirían las licencias".

Bloqueada la venta de billetes de Alvia a Madrid desde el 3 de marzo

Investigación interna en Objetos Perdidos: un agente es el autor del 'extravío'

Agrede al conductor de un autobús en La Aldehuela tras una discusión