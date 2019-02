Así controlan en esta localidad salmantina la invasión de gatos callejeros

Acabar con la invasión de gatos callejeros que llenan las calles en determinadas zonas del municipio es uno de los objetivos marcados en el municipio santamartino. Un problema al que se le están poniendo ya límites y control, teniendo en cuenta también a los animales, realizando el cerco con garantías de protección de las colonias felinas del municipio, con el objetivo de facilitar la convivencia y las mejores condiciones para los vecinos y para los gatos.

Trabajo de control y ubicación de estas colonias que ha sido posible gracias a la implantación del método CES (Captura, Esterilización y Suelta) para evitar los problemas sociales y sanitarios que genera la cantidad de estos ejemplares domésticos, perdidos o abandonados por sus dueños y que se han acostumbrado a vivir en libertad sin control sanitario. Además, permite la eliminación de malos olores y las molestias que ocasionan a los vecinos o comunidades cercanas por donde se concentran con los beneficios que suponen para el municipio en general.

Este sistema que ha supuesto una iniciativa novedosa y altruista que llevan a cabo una treintena de voluntarios que ya los cuidan y atienden para controlarlos en el núcleo urbano, con la instalación de casetas y puntos en los que estos animales acuden como fuente de alimentación. De esta manera, responsables municipales y voluntarios trabajan de forma coordinada y en estos momentos están planteando la búsqueda de más ubicaciones donde instalar las cajas para recoger felinos y realizar el procedimiento sanitario.

Un método en el que la captura se realiza sin dolor para ser esterilizarlos y después volverlos a soltar a la colonia de la que proceden y que se puso en marcha tras el acuerdo que adoptaron todos los grupos políticos del municipio, y que ha conllevado la creación de un censo municipal de los gatos que se recojan, y el establecimiento de un convenio de colaboración entre el Consistorio con clínicas veterinarias y protectoras provinciales para proteger a estos animales.

Decisión que supone también un cambio de mentalidad para afrontar la situación no como un problema sino como algo positivo por los numerosos beneficios que reportan para los vecinos de la zona donde se encuentran estas colonias controladas, como son el control de ratas y ratones, alimentación con pienso para mantener la zona limpia, se evita el comportamiento molesto asociado a los gatos callejeros no esterilizados, como maullidos, malos olores, peleas, y que, al estar sanos no transmiten enfermedades, lo que da seguridad para quienes están alrededor y por los espacios por los que han pasado, sobre todo, los niños.

