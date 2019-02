El Cristo que sudó sangre en la Sierra de Francia

Septiembre de 1665. Una piadosa peregrina camina hacia la Peña de Francia para rendir honores a la Virgen morena de gran devoción en toda la provincia. A escasos kilómetros del Santuario, en un municipio de nombre La Alberca, la buena mujer decide hacer un alto en el camino.

Cruza el umbral de la iglesia parroquial para proceder a sus oraciones de buena cristiana a los pies de la imagen de Cristo Crucificado y sucede el milagro. La talla -a partir de ese momento denominada Cristo del Sudor- comienza a transpirar sangre y agua y así permanece durante dos largas horas. Al día siguiente los atónitos vecinos comprueban que de la imagen sigue brotando sangre, aunque esta vez de la profunda herida del costado.

El acontecimiento provoca que el pueblo albercano comience a volcarse en la veneración del Cristo milagroso y dos décadas después, en 1685, se funda la Cofradía del Santísimo Cristo del Sudor formada exclusivamente por hombres. Aunque en origen sólo contaba con 33 cofrades -en referencia a los años de vida de Jesucristo- en la actualidad sus miembros superan el centenar a pesar de que, para mantener las tradiciones, sólo 33 ostentan el cargo siendo los demás aspirantes .

Además del hecho milagroso que confirió un aurea todavía más sagrada a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el templo albercano guarda entre sus paredes una reliquia para muchos de autenticidad demostrada: una espina que formó parte de la corona que lució Cristo en su dolorosa Pasión, donada al municipio por el Padre Lozano, un monje dominico que proporcionó también al pueblo un documento firmado por un cardenal romano para demostrar su legitimidad como reconocimiento al hecho milagroso acaecido en 1665.

La Alberca acoge cada mes de mayo -sin fecha determinada pero siempre en domingo- las celebraciones en honor al Santísimo Cristo del Sudor. Ese día los cofrades ataviados con su capas charras y sombreros negros se dirigen junto con los mayordomos en solemne procesión a la casa del Abad -presidente de la Cofradía- para ir todos juntos a la celebración de la misa que ese día se celebra en la capilla que acoge la santa imagen. Una vez finalizada la eucaristía la reliquia de la Santa Espina pasa de mano en mano para que todos los fieles la besen. Concluido el ritual los cofrades acompañan al Abad de vuelta a su casa acompañados por un tamborilero donde los asistentes a la celebración son obsequiados con vino y los famosos bizcochos de suela, que reciben su curioso nombre por tener, figuradamente, el mismo tamaño que los pies del Abad.

La Cofradía del Santísimo Cristo del Sudor, de gran raigambre en La Alberca, también es la encargada de presidir la procesión del Santo Entierro del Viernes de Dolor con sus cofrades portando hachas encendidas y escoltando el sagrado féretro.

La talla del Cristo del Sudor es una imagen de gran dramatismo que forma parte de un retablo dorado con espejos. Atribuida a Juan de Juni -una de las figuras más relevantes de la escuela vallisoletana de imaginería del siglo XVI- se dice que el sobresaliente escultor la hizo poco antes de su muerte en 1572, aunque no está demostrada su autenticidad.

Aunque el valioso retablo no ocupa la capilla central de la iglesia parroquial de La Alberca, su importancia para la localidad no es menor que la imagen de la patrona que sí preside el templo.

De generación en generación ha trascendido la devoción por el Santísimo Cristo del Sudor que, tras protagonizar el hecho milagroso, ha dejado una huella imborrable en el municipio y entre muchos peregrinos que acuden a venerar a la Virgen morena.

Unas campanas propiedad del pueblo

Casi ocupando el punto central de la villa serrana de La Alberca se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, una bella edificación de piedra granítica del siglo XVIII que curiosamente se terminó de levantar el mismo año que la imponente Catedral Nueva de Salamanca, allá por el año 1733.

Construida sobre la anterior iglesia del municipio por el arquitecto Manuel de Lara Churriguera, es una edificación de planta de cruz latina provista de grandes columnas, arcos, bóvedas y dos pórticos de entrada, de grandes similitudes con el estilo neoclásico.

El espacio interior se divide en tres naves abovedadas, un grandioso presbiterio y un altar mayor donde se sitúa el retablo que alberga la talla de la patrona de la localidad.

Para concluir una obra de tamaña envergadura en una localidad tan humilde, los vecinos de la villa serrana tuvieron que colaborar no sólo con sus aportaciones monetarias, sino también con la adquisición de tierras comunales de labranza, por lo que la iglesia es producto también del esfuerzo y de la devoción vecinal. También ha trascendido, sin dar por segura la veracidad de la afirmación, que la construcción de la iglesia fue posible gracias a la generosidad del deán de la Catedral de La Paz, natural de La Alberca.

El templo albercano, que presenta alguna que otra característica propia de una catedral, alberga en sus entrañas un sinfín de curiosidades y leyendas, siendo la gran torre que preside el bello conjunto arquitectónico la que más anécdotas ha aportado a los anales de la historia.

Fue construida 212 años antes que la actual iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, gracias a la financiación de los primeros Duques de Alba -también señores de Valdecorneja- que quisieron dejar constancia de su gran labor esculpiendo su escudo de armas en un ángulo de la imponente torre.

En el siglo XV Juan II hizo que la villa de La Alberca pasará a depender de la Casa de Alba que llegó a lograr el control de gran parte de la Sierra de Francia con la ayuda de Fernando el Católico, por eso las intervenciones de los Duques de Alba en el patrimonio de estos territorios serranos no fue algo inusual hecho que queda demostrado con la gran torre que preside la villa.

Provista de un reloj y de varias campanas, las esquilas también han pasado a la historia por las leyendas generadas en torno a su construcción. Cuentan las buenas o malas lenguas que casi a punto de acabar una de las campanas los constructores se percataron de que les faltaba metal para completar su obra. Los albercanos de aquel entonces, entusiasmados con la idea de tener tan bella edificación en el pueblo, no lo dudaron ni un instante: uno a uno se desprendieron de anillos, cadenas, pulseras y todo tipo de joyas de plata para fundirlos y poder así terminarla. Desde entonces las campanas de la torre adyacente a la iglesia parroquial siguen sonando gracias a la generosidad de todos los albercanos.

