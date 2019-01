Los caminos sin asfaltar también tendrán su límite de velocidad

Camino no asfaltado en Gallegos de Solmirón. | TEL

Los cambios ejecutados esta misma semana en cuanto a la velocidad máxima permitida por la Dirección General de Tráfico (DGT) en las carreteras del país ha supuesto la regulación por vez primera de la velocidad en los caminos rurales no asfaltados.

Así, a partir de ahora, los caminos no asfaltados tendrán una limitación máxima de velocidad de 30 kilómetros por hora aunque no exista señalización e independientemente del vehículo que circule por ellos. Hasta ahora no se concretaba ningún tipo de regulación específica y la normativa se atenía a la del resto de carreteras o vías secundarias. Este vacío legislativo había obligado a los propios ayuntamientos, titulares por norma general de dichas infraestructuras, a regular con sus propias ordenanzas los hábitos de circulación por ellas.

Puerto de Béjar fue una de las localidades que reguló la circulación con una ordenanza que entró en vigor en primavera de 2016 en la que ya se recogía que "el tránsito de personas, motocicletas vehículos a motor o semovientes por los Caminos rurales municipales se ajustará a las normas del Código de Circulación". No obstante prohibía el tránsito de ciclomotores y vehículos a motor (incluidos los quads) que no tuvieran autorización expresa para circular por ellos.

En otras vías, el problema no son los quads si no el paso constante de vehículos pesados, que deterioran los caminos. Por eso, en zonas de La Armuña y Ledesma hay ayuntamientos que se han visto obligados a limitar también el peso máximo autorizado de este tipo de vehículos. Cespedosa de Tormes, en el Alto Tormes, tiene ya la señalización que limita a 20 o 30 toneladas el acceso a sus caminos de concentración parcelaria. En el caso de La Armuña, localidades como Negrilla de Palencia y Palencia de Negrilla impulsaron también ordenanzas reguladoras del paso por caminos rurales en el que se restringe el acceso a camiones de más de 16 toneladas y ya se regulaba la velocidad a 30 kilómetros por hora, tanto en caminos asfaltados como en vías sin asfaltar. La nueva normativa estatal viene a corroborar las medidas que ya habían impulsado estas localidades.

