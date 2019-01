La cetrería levanta el vuelo

Las primeras refe- rencias a la cetrería aparecen en textos escritos en chino anteriores a la época de Jesucristo lo que prueba la estrecha relación que el hombre y las rapaces han tenido a lo largo de la historia. El primer acercamiento a dicha actividad de cualquier profano en la materia sirve para descubrir que, miles de años más tarde, esa simbiosis del humano y el ave perdura y que, lejos de perderse, va incluso a más. Desde el año 2010 la cetrería está declarada, además, por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en una candidatura multinacional de Arabia Saudita, Bélgica, República Checa, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Marruecos, Mongolia, Qatar y Siria y a la que posteriormente se unieron Austria, Hungría, Alemania, Italia, Kazajistán, Pakistán y Portugal.

Castilla y León, y en concreto Salamanca, cuenta con una importante representación de reconocidos cetreros, algunos de ellos de primer nivel en campeonatos nacionales e internacionales, y localidades como Peñaranda y Zorita de la Frontera han llegado a acoger en varias ediciones algunos de estos certámenes.

"La cetrería a día de hoy en España goza de buena salud en cuanto al número de practicantes, mediáticamente está muy bien vista pero en la práctica aún en muchos sitios es muy difícil practicarla a nivel de los cotos. Los cazadores siguen pensando que se hace mucho daño con los halcones pero hay que aclarar que cazamos un número muy limitado de presas, normalmente un halcón coge una y se va para casa e incluso si falla, como puede pasar cuando estás preparando alguno para un campeonato, si en el primer lance no mata de forma estética y no captura se le recoge también", explica Fran Rodero. Juan Cayetano, otro cetrero salmantino, comparte la misma opinión: "Las personas que nos dedicamos al arte de la cetrería somos gente que en el fondo nos une una gran pasión por las rapaces y la naturaleza en general. Hoy en día la cetrería vive un auge muy importante tanto a nivel nacional como internacional e incluso hay muchísimas mujeres que hoy se dedican a este noble arte".

Listos para la caza

"La caza es la base fundamental de la cetrería, somos cazadores y nos gusta salir al campo a ejercer dicho deporte, la diferencia con una escopeta es evidente, el halcón sólo caza una presa y normalmente ésta es para él. De alguna forma es el tributo que le brindamos al permitir cazar para nuestros ojos, porque ver cazar un halcón es algo que muchas personas me gustaría que presenciaran, ver al ave más perfecta y veloz que hay sobre la tierra es algo que una vez que lo ves no se te olvida nunca", añade Cayetano.

A la sombra de la cetrería han ido creciendo a lo largo del tiempo diferentes actividades, la principal de ellas es la cría en cautividad de halcones que antes se obtenían de la naturaleza y ahora todos los que se emplean en cetrería son reproducidos en cautividad.

Juan Cayetano explica, también, que "en cetrería cualquier rapaz puede ser objeto de adiestramiento, si bien los que más se emplean para las presas con pluma son los halcones y para las de pelo, los azores, pero en general cualquier rapaz puede usarse con los conocimientos que tenemos los cetreros. Hoy los cetreros criamos nuestras propias aves, en mi caso yo crío halcones peregrinos. La alimentación de estas aves consiste por lo general en palomas, codornices y pollitos, todos los días deben comer la cantidad que le corresponde por su tamaño, Las hembras, que son más grandes, lógicamente comen más".

Fran Rodero reconoce, por su parte que "la cetrería para el 90 por ciento de las personas que la practican es una afición, no todo el mundo llega a cazar con ella, hay gente que tiene pájaros porque les gusta y algunos hacen cetrería de verdad que es cazar con sus rapaces como forma de ocio. También hay gente, aunque en un tanto por ciento muy reducido, que puede vivir de ella, porque te gusta adiestrar y cazar con ellas y luego por la demanda actual de ciertos servicios permitir el "lujo" de vivir de ella.



Los halcones que manejan los cetreros se encuentran en instalaciones que son autorizadas y dadas de alta por la Consejería de Medio Ambiente de cada región. Por lo general, suelen ser espacios de unos nueve metros cuadrados donde el ave pasa su periodo de cambiar las plumas que viene a durar de tres a cuatro meses. Finalizado dicho periodo, el halcón pasa a un recinto ajardinado con su baño diario y en el que descansa después de hacer el vuelo diario correspondiente. "Trabajar con un halcón adiestrado en el campo es magnífico, te sigue a todas partes donde tú vayas, en definitiva es tu aliado en la caza", señala el cetrero Juan Cayetano, reciente campeón de España de Altanería con Perro de Muestra. La cetrería tiene, además, uno de los mejores escaparates para su divulgación y promoción en los campeonatos que se organizan a nivel nacional e internacional y en los que los representantes españoles siempre juegan un destacado y meritorio papel.

Los más importantes son el Sky Trial, la Altanería con perro de muestra y la caza de bajo vuelo con azores y Harris. El Sky Trial consiste en soltar el halcón para que tome mucha altura, unos 400 metros, y una vez centrado sobre el halconero, se suelta en este caso una paloma mensajera que ya conoce los halcones y suele burlarlos con mucha frecuencia. En este caso lo que puntúa es la altura, el centrado del halcón sobre la vertical del cetrero, el picado del halcón y si logra capturar a la paloma. Todo este lace se hace en 10 minutos que dura la prueba, si no se hace en este tiempo halconero y ave quedan descalificados.

La altanería con perro de muestra consiste, a su vez, en soltar el halcón para que tome altura y en este caso el halconero se vale, también, de un perro de caza que debe buscar y encontrar una perdiz que previamente fue colocada en una caja desde la que se suelta. Una vez que el perro bate el terreno y encuentra dónde se esconde la perdiz, lo marca con una determinada postura del can y entonces se le da la orden a un juez para que suelte la perdiz que el halcón, desde lo alto del cielo, debe estar pendiente para hacer el lance y capturarla. Esta prueba también tiene un tiempo establecido de 10 minutos.

En el bajo vuelo, tanto con el azor como con el harris colocado a una distancia prudencial que pueden ser entre 50 y 100 metros, llevando el cetrero el ave en el puño y mandando al juez que suelte la presa, en este caso puede tratarse de un faisán, y la rapaz desde el puño sale a capturarla. Aquí cuentan la velocidad y la destreza del ave para atraparla en el aire.

La altanería en sí misma, sin perro de muestra, tiene también en España una de sus citas mundiales más destacadas con el torneo "Troreal" que reúne a los denominados como reyes de la altanería, es decir los halcones que han marcado las cotas de altura más altas y en el que el campeón de cada edición se clasifica, también, automáticamente para el siguiente torneo.

Los duros años de la crisis económica y las dificultades para encontrar ayuntamientos con zonas adecuadas para celebrar la competición y firmas comerciales que ayuden económicamente al mismo han obligado a cambiar la periodicidad del "Troreal" que ha pasado a tener carácter bianual pero que mantiene su "tirón" para los mejores cetreros nacionales e internacionales. Precisamente las ediciones del "Troreal" celebradas a lo largo de esta década en Zorita de la Frontera y Peñaranda permitieron a cetreros, aficionados y público ver espectaculares lances de los mejores halcones del mundo con vertiginosos picados hasta sus presas y exposiciones de rapaces en las que los propios cetreros explicaron todos los detalles sobre su afición.

Con la mirada puesta en el horizonte, el mismo que surcan diariamente sus pájaros, cetreros como Juan Cayetano no dudan en afirmar que "el futuro de la cetrería es muy esperanzador, cada vez hay más personas que quieren aprender este noble arte , gente con mucha ilusión de poder manejar una rapaz, esto es bueno para este deporte, es más, cada día hay más mujeres y gente joven que desempeñan este arte. Hoy la cetrería es, además, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y espero y deseo que no venga ningún ' iluminado' y quiera prohibirlo", comenta.

Una cultura milenaria y todo un mundo por descubrir en torno a las rapaces convierten, por tanto, a la cetrería en uno de los grandes legados de la humanidad.