Hacienda 'pilla' un centenar de piscinas sin declarar en Carbajosa

Los drones y fotos aéreas del Ministerio de Hacienda han detectado un centenar de piscinas sin declarar en el término municipal del Carbajosa de la Sagrada y otro medio centenar en el de Cabrerizos.

En el año 2013, el Gobierno de Rajoy, puso en marcha la maquinaria para combatir el fraude por el que no se comunicaban las ampliaciones, rehabilitaciones y construcciones de muchas viviendas. A través del Ministerio de Hacienda se dio orden al Catastro para que abriera expedientes de las situaciones que no se ajustaran a la legalidad y seis años después los datos se acaban de hacer públicos, llamando la atención en la provincia de Salamanca el alto número de piscinas construidas en estos municipios del cinturón de la ciudad.

En el caso de Carbajosa de la Sagrada, las piscinas sin declarar suponen el 47% de los expedientes de irregularidad encontrados en el pueblo, mientras que la cifra para Cabrerizos roza el 20 por ciento, según los datos del propio Catastro.

En la provincia de Salamanca se han regularizado 38.253 inmuebles gracias a las empresas contratadas por el Catastro. Entre ellos hay casos muy diversos, ya que además de piscinas se han encontrado viviendas sin declarar, cambios y arreglos en edificios que no estaban declarados o cerramientos de viviendas.

Tras la apertura de los expedientes, los propietarios deberán hacer frente ahora a un nuevo valor catastral de estos inmuebles, que terminará repercutiendo en el pago del IBI. De la misma manera deben abonar una tasa de 60 euros por cada expediente abierto. El ayuntamiento de la localidad en la que se encuentre el inmueble afectado, además, puede reclamar al dueño que abone el importe del impuesto que no haya pagado por no tener declarado ese bien de los años que no hayan prescrito.

Rompen un cuadro de una exposición tras quejarse la alcaldesa de Las Casas del Conde de que aparecía su marido

Educación propone suprimir 19 puestos de docentes, la cifra más baja en 6 años

La modernización total del barrio de Tejares, en marcha