La alcaldesa de Las Casas del Conde, sobre la polémica del cuadro: "No me hablo con el artista"

Hablan los protagonistas de la polémica del día en la Sierra de Francia. Una obra que formaba parte de una exposición en San Martín del Castañar acabó destrozada después de que la alcaldesa de Las Casas del Conde, Adelia López, se quejara de que su marido aparecía en ella. La regidora asegura que ella hace tiempo que no le habla a José Manuel Pérez, su vecino y autor del cuadro, ya que reconoce que hay rencillas pendientes de hace mucho tiempo aunque también señala que "no tengo porqué contarlas por ahí".

Por su parte, José Manuel Pérez asegura que no es la primera vez que se siente agraviado y sin señalar a nadie afirma que "en la Sierra tenemos algo así como la Cosa Nostra, cuando no nos pinchan una rueda, nos matan a un gato y lo tiran en la puerta".

"A mí no me interesa ni me va ni me viene los cuadros que ha puesto, que ponga él lo que le de la gana, yo a él no le he dicho ni Pamplona, ni siquiera me he preocupado de ir a ver la exposición", asegura la alcaldesa.

Además del cuadro de la discordia en otra de las obras aparecen directamente ambos cónyuges ataviados como emperadores es por esto que José Manuel asegura que al menos eran dos las obras que la alcaldesa quería que se retirasen del Castillo de la Biosfera de San Martín del Castañar.

Aunque las alusiones parecen obvias la regidora de Las Casas del Conde asegura desconocer el contenido de la exposición y menos todavía su intención de que retirasen los cuadros, aunque José Manuel Pérez si reconoce abiertamente la intencionalidad de su obra.

"La Sierra es muy bonita pero los serranos tenemos nuestras cosas, ese era el tema de la exposición y por eso molestaba a según qué gente y nadie quiere hablar de lo que es tabú en la Sierra y de las cositas que tenemos los serranos", asegura el artista oriundo de Las Casas del Conde.

De hecho el cartel que anuncia la exposición revela la temática de la obra diciendo que los cuadros "tratarán de sacudirnos y despertarnos para que nos demos cuenta de la realidad que nos rodea y las lacras sociales que vivimos actualmente".

Un vecino de Villanueva del Conde que se topó el último día con el cuadro roto cuando iba a visitar la muestra relata que "la verdad a mí al principio no me pareció que fuera un accidente de hecho pensaba que era algo de la propia exposición, una especie de performance por la forma en que estaba colocado".

Accidental o no, lo cierto es que la rotura del polémico cuadro caldea el ambiente y saca a flote viejas rencillas en un asunto sin resolver que lejos de apaciguar los ánimos los enciende.

