¿De quién son hijos estos terneros?

Las reses de la finca donde el Seprona halló 22 vacas muertas a finales de 2017 y otras 59 en estado de severa inanición siguen campando a sus anchas por las proximidades de Sando de Santa María. En las últimas horas la Guardia Civil se volvió a ver obligada a intervenir avisada por los vecinos porque algunas reses caminaban por la carretera que une Sando con Cabeza de Diego Gómez, lo que suponía un grave peligro para los conductores.



Horas después, uno de los novillos se encontraba en la finca colindante a la investigada algo que, según denunció su propietario, es habitual. Suele saltar y cubrir a las novillas, un hecho que el propietario de las vacas denuncia que está destrozando su ganadería. También hay problemas con otro toro bravo de la finca investigada porque no sólo se escapa sino que además embiste a los vecinos, lo que hace que en el pueblo estén atemorizados.



Ese ejemplar bravo es hijo de un toro del vecino del ganadero investigado: en este caso no saltaron a la finca colindante los toros sino las vacas, y a una de ellas la cubrió un toro bravo. Ayer hubo reunión de los vecinos para abordar este grave problema del que ya informó el alcalde del municipio, Ampelio Vicente, a la Junta de Castilla y León. Como consecuencia de ese encuentro, veterinarios del servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta se han acercado a la explotación para verificar el número de animales que hay en ella y en esa inspección comprobaron que en esta ocasión los animales están bien alimentados. Los vecinos no tenían ninguna duda de esto porque cuando las reses saltan a sus fincas se alimentan gracias a sus comederos, así que ellos mismos las están además dando de comer.





