La adoración más "real" en La Fuente de San Esteban

El frío y la niebla que en estos últimos días festivos cubren buena parte de la provincia de Salamanca sirvieron este viernes en La Fuente de San Esteban para recrear con más fidelidad la estampa navideña que, por tercer año consecutivo, moviliza e ilusiona a los vecinos del pueblo a escasas 24 horas de que Sus Majestades los Reyes Magos pongan fin a las fiestas con su esperado reparto de regalos.

Cerca de 50 personas de la asociación de mujeres "La Fuentona" y "El Aeroplano" dieron vida a un belén viviente muy particular que no sólo prestó atención a los moradores del portal —la Virgen, San José y el Niño— sino que también reprodujo el ambiente de la época con diferentes puestos que daban cabida a oficios tales como el de herrero, panadero, castañero o verdulero y en el que no faltaron toda suerte de animales que hicieron de la Plaza Mayor del Pueblo y por unas horas su morada.