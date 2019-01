Guijuelo y El Payo, víctimas también del caos por las sustituciones de los médicos

Los problemas creados por las bajas de los médicos rurales y su falta de sustitución automática se han extendido a la zona básica de salud de Guijuelo y a localidades del suroeste de la provincia, como El Payo.

Unas situaciones que se venían sufriendo ya localidades en el norte de la provincia y que, sobre todo, se han cebado en la comarca de Béjar, con las bajas por sustitución de dos médicos en apenas unas semanas de diferencia.

La situación se ha agravado durante la última semana de 2018 y está sucediendo en la primera de 2019 por las vacaciones no cubiertas de los médicos, la huelga a la que algunos se suman y las marchas a otras plazas de estos facultativos. Es el caso de Los Santos, la localidad más grande de la zona básica de salud de Guijuelo tras la villa chacinera con un censo de más de 600 habitantes. Al parecer, el médico interino que atendía la consulta de la localidad hasta el momento ha encontrado plaza en Las Arribes con lo que su ausencia se cubrirá, como ha sucedido en otros casos, de forma provisional.

Sin embargo, existe el temor de que, como también ha sucedido, no llegue a cubrirse dicha falta y la atención sanitaria en Los Santos pase a depender de alguno de los médicos titulares de pueblos del entorno. Al cierre de esta edición, preguntada por la situación creada en la consulta de Los Santos, la Junta no había respondido. Al parecer, ya se han producido cambios internos en el centro de salud de Guijuelo, como la organización de las guardias, donde no aparece la figura del médico titular de Los Santos, por lo que se deduce que se actuará como en otras localidades y se reorganizará el servicio con los médicos que quedan.

Otra de las zonas que sufre esta situación se encuentra en El Payo, localidad donde, según denuncian vecinos del pueblo, "habían puesto un cartel para anunciar que venía hoy —por el día 2 de enero—, pero no ha venido y así llevamos casi un mes". Allí, los vecinos han de hacer cerca de 20 kilómetros si quieren ir a su centro de referencia en Robleda.

Los apartamentos turísticos de Salamanca continúan en racha con cifras récord

Melendi vuelve a Salamanca con su nueva gira "Mi cubo de Rubik"

Salamanca cierra 2018 con casi 2.500 parados menos que hace un año