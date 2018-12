Turrón del La Alberca: de la tradición al de jamón ibérico o gambas al ajillo

Manos artesanas y tradición secular transmitida de generación en generación. Estos son los ingredientes fundamentales en la elaboración del turrón de La Alberca que también tiene en las almendras, las nueces y sobre todo la miel de la Sierra de Francia unos aliados perfectos para conseguir un producto de fama nacional que va camino ya de traspasar fronteras.

Aunque hace años había un centenar de personas en La Alberca dedicadas a la elaboración del dulce estrella de la Navidad, hoy son tres familias las que abanderan la profesión de turroneros en este municipio serrano. Una profesión familiar heredada en la que predominan las mujeres pero que no es exclusiva del género femenino. De hecho, Manuel Martín tiene mucho que decir en este sentido: "Llevo 40 años dedicado al turrón, ya lo hacían mis abuelos, mi padre, mi madre y todos, aunque antiguamente no había tiendas ni coches y había que ir a vender a los pueblos en caballería".

Afortunadamente para Manuel los tiempos han cambiado lo que le permite acercar su turrón a la gente sin tantas penurias como su familia que recorría municipios como Peñaranda, el Barco de Ávila, Arévalo y algunas localidades de Cáceres a lomos de sus monturas. "Yo también he ido a Peñaranda y Arévalo pero sobre todo me pongo en La Alberca". De hecho Manuel ya forma parte de la estampa más tradicional del pueblo con su puesto de productos artesanos elaborados a base de miel como parte ya del paisaje albercano.

TENDENCIAS

Aunque como se suele decir, en la variedad está el gusto, Manuel reconoce que el turrón que más se identifica con La Alberca es el clásico de almendra que antiguamente se elaboraba en bloques. "Antes se vendía siempre así y para comerlo había que partirlo con un hacha pequeñita, aunque ahora la gente suele comprarlo en tableta y cuando te ven cortando el turrón con el hacha causa sensación". Por eso los grandes bloques de almendra siguen presidiendo los puestos de los turroneros, como reclamo para los turistas que se aproximan curiosos a aprender cosas nuevas sobre las singulares tradiciones de la Sierra y para los albercanos nostálgicos que siguen disfrutando de la Navidad hacha en mano.

Contra todo pronóstico para el común de los mortales que afrontan las compras navideñas en el último momento, Manuel no registra un repunte en las ventas durante estas fechas festivas. "Yo vendo turrón durante todo el año y aunque parezca raro vendo más en agosto que ahora porque hay más turismo en el pueblo y además el turrón, sobre todo el de almendra que es el que más se compra, aguanta más de un año".

Tras regentar un restaurante durante muchos años, Mari Luz Lorenzo recuperó hace una década la profesión familiar a la que ya se habían dedicado su madre y su abuela, aunque eso sí, poniendo su toque particular a una tradición heredada de los árabes. "Yo sigo haciendo el turrón duro, el tradicional porque ese siempre hay que tenerlo pero además he querido hacer algo diferente basado en la vida actual que sobre todo es creativa".

TURRÓN IBÉRICO

En la pastelería de Mari Luz donde los dulces navideños ocupan un lugar destacado pueden encontrarse turrones tan llamativos como el de gambas al ajillo o el de jamón ibérico ya que a esta turronera le gusta hacer cosas llamativas para que "cuando la gente entre se quede y luego repita por ahí lo que ha visto".

Al contrario que otros profesionales que prefieren no desvelar sus secretos gastronómicos, Mari Luz no tiene ningún problema en transmitir la receta de los turrones que más interés despiertan porque está convencida que "aunque tienes que tener unos conocimientos básicos para hacer los dulces también tienes que llevarlo dentro porque sino aunque quieras y yo te lo cuente no te sale".

Para hacer el turrón de jamón ibérico esta albercana de naturaleza creativa se inspiró en el producto típico de su pueblo y en los embutidos de La Alberca. "Se hace una base con los pralinés y después se le hace una elaboración al jamón para que quede como asado y luego ya se juntan las dos cosas".

Aunque a primera vista pueda parecer fácil, la profesión de turronera entraña una serie de dificultades, sobre todo si, como Mari Luz, se quiere innovar en la materia. "El don más importante para hacer todo esto es mucho trabajo porque hay que hacer muchos experimentos, lo fácil es coger un turrón, venderlo y ya está, pero si tú quieres sacar un turrón nuevo tienes que echarle horas después de trabajar para investigar y eso ya es querer mucho tu trabajo".

Cuando Mari Luz recuperó la tradición familiar del turrón no sabía por dónde empezar aunque pronto se dio cuenta que era algo que llevaba dentro casi sin saberlo. "En el restaurante yo hacía una receta que era rabo de toro con guirlache, uno de los platos más bonitos que he hecho nunca y cuando abrí la pastelería y me puse manos a la obra me dije ¡anda! pero si yo ya hacía el turrón de guirlache antes".

Desde hace un tiempo Mari Luz no está sola en su labor y ya ha asegurado la continuidad de la tradición turronera en su familia gracias a su hija Patricia que ha heredado su creatividad y que es la responsable de parte de las novedosas elaboraciones que se exponen en la tienda donde los bloques de almendra también ocupan un lugar destacado. "Llaman mucho la atención y antes en La Alberca se vendía siempre así por lo que son típicos de la zona, además quedan muy bonitos".

En esta profesión tan ligada al municipio serrano la competencia es muy sana y las tres familias albercanas que se dedican al turrón tienen bien delimitado su espacio y sus zonas de trabajo. Ana Mancebo es una de las turroneras que viste de tradición navideña los soportales de la parte baja de la Plaza Mayor de Salamanca desde el 24 de noviembre hasta el 24 de diciembre junto a Pauli, Toñi y Emi, también de su familia y Yolanda, prima de la creativa Mari Luz.

CUALIDADES

La familia Mancebo, al igual que sus compañeros de profesión, siguen elaborando sus productos de la forma tradicional, como le enseñaron sus padres y sus abuelos. "Estos turrones son naturales, llevan miel de la Sierra, almendra de Las Arribes, clara de huevo y un poquito de azúcar y no llevan ningún tipo de aditivo", asegura Ana.

Estas mujeres, que ya son habituales en la Navidad de Salamanca, ya han pasado a formar parte de la historia de la capital charra como lo hicieron con anterioridad sus madres y sus abuelas. Tanto es así que es difícil encontrar a alguien que no reconozca a primera vista las delicias de los puestos albercanos. "Quien viene aquí ya sabe lo que va encontrar y el que no conoce el producto lo prueba y se lo lleva, casi siempre el turrón de almendra o el de nueces".

Contra todo pronóstico y a pesar del peligro de extinción de las profesiones artesanales, las turroneras albercanas siguen dejando su huella, ya que como afirma Mari Luz, "como no hemos dejado de hacer turrón hemos logrado que sea algo típico".

El 'efecto llamada' del Gordo: colas en Salamanca para comprar lotería de 'El Niño'

Admonio, a un paso de firmar por el Numancia

Guerra a los 'centros gueto': Los colegios, obligados a reservar plazas para niños con desfase educativo