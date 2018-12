Preocupación en Topas: ¿podrán ver las campanadas en la televisión?

Tras pasar la Nochebuena, y los primeros días de la semana, sin poder ver la televisión en Topas los vecinos esperan poder recuperar el servicio antes de que llegue el fin de año. "No nos imaginamos tener que seguir las campanadas de Nochevieja escuchando la radio. Queremos poder verlas por la tele, como siempre y disfrutar toda la familia junta de la programación de esos días que incluye muchas cosas para los niños", argumentan los vecinos.

Las gestiones iniciadas desde el Consistorio han incluido a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones para que se corrija el problema. "Nos parece de mala leche que se haya hecho un 24 de diciembre el ajuste de potencia del servicio 4G, que es lo que nos ha afectado y dejado sin poder ver la televisión a los vecinos desde hace días", argumentan los representantes municipales, "nosotros somos la Administración Pública más cercana y nos llegan las quejas. Si la empresa hubiera avisado de que activaban este aumento de potencia se lo hubiéramos dicho a los vecinos. Al no haber aviso nos ha pillado a todos el problema".

Las negociaciones para poder corregir este problema incluyen dos frentes en los que se trabaja desde el Consistorio. Por un lado se baraja que se pueda volver a bajar la potencia de la emisión del servicio 4G desde el nuevo repetidor del municipio y por otro la posible colocación en el futuro de los filtros 'anti 4G' que eliminarían el problema.

En el caso de la primera opción los vecinos no tendrán que realizar desembolso alguno, pero en el segundo sí para adquirir el filtro y la posterior colocación del sistema por parte de un profesional. "Como en teoría no estábamos afectados por la entrada en funcionamiento del 4G no nos consta haber recibido comunicación para la colocación gratuita de los filtros que se ha hecho en algunas localidades", señalaron desde el Consistorio.

TAMBIÉN EN GALINDUSTE

Los vecinos de la localidad de la comarca albense de Galinduste también han padecido el problema y tanto los días de Nochebuena como Navidad no pudieron ver la televisión por problemas con la señal. El servicio normalizado llegó ayer, pero temen que el problema se repita en las próximas semanas.