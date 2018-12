Las continuas averías dejan sin agua a los vecinos de Negrilla de Palencia por Navidad

Sin agua algunos días y con cortes nocturnos totales del suministro y diurnos parciales. Así han pasado la Nochebuena y los días previos los vecinos del municipio armuñés debido a las averías que se han producido en sus redes de abastecimiento de agua.

"Apenas estamos 28 personas en el pueblo en invierno y cuando te levantas no sabes si te podrás duchar o no, porque lo más probable es que no haya agua en la tubería", señalan los residentes.

Esta delicada situación se prolonga desde hace una semana y para paliar el problema se ha recurrido al suministro de agua potable con camiones cisterna, que permiten llenar el depósito, aunque no dura mucho debido a las fugas. En algunos casos, según aseguran los vecinos "Han llenado por la mañana con 40.000 litros el depósito y por la tarde ya no teníamos suministro".

"Nos hemos quedado sin agua por las averías. Ya las tenemos localizadas y vamos a emprender las reparaciones", señaló el alcalde, David Lobato. A lo largo de los próximos días se ha anunciado a los vecinos, mediante cartelería en las calles, que se van a comenzar estos arreglos. Sin embargo, los cortes del suministro de agua van a continuar vigentes y así, cada día entre las cinco de la tarde y las seis y media los grifos permanecerán secos, al igual que en horario nocturno porque se ha anunciado que se cortará el agua pasada la medianoche hasta las seis y media de la madrugada.

