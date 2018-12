El PSOE critica la "nefasta" gestión de la Diputación en el Camino del Hierro

El diputado socialista Manuel Ambrosio Sánchez ha criticado este lunes la nefasta gestión que está llevando a cabo la Diputación de Salamanca en el camino del hierro ubicado en La Fregeneda que está siendo recuperado para el turismo. Los socialistas lamentan que no haya un centro de recepción de visitantes y que el espacio que da la bienvenida a los turistas sea a día de hoy una estación de tren abandonada y llena de maleza con un "camino de cabras".

De la misma manera critican que aún no haya salido un pliego de condiciones para adjudicar el mantenimiento de la infraestructura. El principal partido de la oposición en la Diputación de Salamanca también ha criticado que los trabajos que se presupuestaron por primera vez en 2015 aún no estén concluidos y vaticina que la infraestructura no se inaugurará en primavera tal y como estaba pensado desde el equipo de gobierno.

