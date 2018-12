El concejal Félix Galante denuncia al alcalde de Hinojosa de Duero: "Me agarró por el cuello y me lanzó sobre una mesa"

El concejal no adscrito de Hinojosa de Duero, Félix Galante Gamito, ha presentado una denuncia por agresiones contra el alcalde, José Francisco Bautista por los hechos ocurridos a las 14:00 horas del lunes. La denuncia ha tenido lugar la mañana de este martes en el cuartel de la Guardia Civil de Lumbrales.

Félix Galante asegura a LA GACETA que el problema surgió "cuando estando en el Ayuntamiento pregunté al secretario y al alcalde por el bando sobre el aprovechamiento de leña de la dehesa, si era de la masa común o a mayores, cuestión a la que no se me quiso contestar", entonces el denunciante contestó "este alcalde no sabe nada", frase que según el propio Galante Gamito "provocó al alcalde que empezó a insultarme payaso y a amenazarme con echarme del Ayuntamiento", momento en el que según el denunciante "me agarró por el cuello y me lanzó sobre una mesa".

En su denuncia Feliz Galante asegura que "una vez ocurridos los hechos me puse en contacto telefónico con la Guardia Civil y me desplacé hasta el centro de salud de Lumbrales para contar con un parte de lesiones".

Félix Galante fue elegido concejal en la lista del Partido Popular en las últimas elecciones, aunque las desavenencias y desobediencias al grupo político hicieron que en 2016 fuera expulsado, quedando como edil no adscrito al negarse a renunciar a su acta de concejal.