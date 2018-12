El Ayuntamiento se hace cargo del caballo muerto ante el "pasotismo" oficial

El Ayuntamiento de Nava de Sotrobal será finalmente el que se haga cargo de la retirada del caballo muerto que permanece entre los puentes del río Almar desde hace seis días y asumirá, además, los correspondientes gastos después de que las gestiones realizadas por el alcalde de la localidad, Juan Antonio Díaz, desde primera hora de este lunes ante la Guardia Civil y la Junta no dieran resultado.

Cabe recordar que el impacto contra un vehículo ocurrido el miércoles en la carretera SA-114, que une las localidades de Peñaranda y Alba de Tormes, dejó agonizante al equino tras el accidente y que ni en ese momento ni en los días que han transcurrido hasta ahora apareció tampoco su dueño para hacerse cargo del animal como suele ocurrir en estos casos.

Según comentaron algunos vecinos del pueblo, una pala movió el cuerpo del caballo para quitarlo de la carretera y lo dejó tirado a escasos metros del cauce del río Almar donde ha comenzado a pudrirse estos días con un olor nauseabundo que se extiende ya por la zona.

Después de las innumerables llamadas telefónicas que realizó el regidor durante toda la mañana a distintos departamentos de la Junta el único compromiso que sacó de ellas fue el de investigar quién movió el caballo muerto de un lado al otro pero no el de su retirada y eliminación en una empresa autorizada.

"Los días pasan, el caballo se pudre y lo más urgente es que la contaminación no llegue al agua del río por lo que me he visto obligado a dar la solución desde el Ayuntamiento", afirmó.