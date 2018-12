La ausencia de secretario está poniendo en jaque el funcionamiento del Ayuntamiento de Masueco

La ausencia de una persona en el cargo de secretario municipal desde hace ya más de un año está poniendo en jaque el normal funcionamiento del Ayuntamiento de Masueco, en el corazón de Las Arribes del Duero.

"Es una situación que provoca mucho cansancio y serias dificultades", denuncia el alcalde de Masueco, Marceliano Sevilla, que asegura que "si ya de por sí ir sacando proyectos en un pueblo de estas características es complicado, la falta de secretario deja prácticamente sin actividad al municipio, a pesar de los esfuerzos que realizamos y las colaboraciones puntuales que recibimos".

El Consistorio de Masueco convocó el pasado año un concurso para cubrir la plaza vacante de secretario, desde el 20 de noviembre de 2017, "formándose un tribunal para seleccionar a una persona entre las ocho que se presentaron para el cargo", manifiesta Marceliano Sevilla, "pero cuando propusimos el nombramiento a la Junta de Castilla y León éste se rechazó porque por lo visto habíamos cometido un exceso de tiempo del proceso", estando unido al recurso la solicitud realizada por la secretaria de Pereña de la Ribera de una agrupación de municipios "algo que no pudimos aceptar, primero porque la propuesta tiene que partir de los ayuntamientos interesados y segundo porque los horarios y días que se nos proponía coincidían en los dos pueblos y eso no es efectivo", afirma el alcalde.

Ante este inconveniente, el Ayuntamiento presentó ante la Junta un recurso alegando que el proceso se había celebrado correctamente. "Han pasado ocho meses y todavía la Administración regional no ha resuelto el recurso por lo que seguimos sin secretario".

Para abordar aquellos puntos de la gestión municipal más imperantes, la Corporación municipal de Masueco cuenta con el apoyo puntual de la Diputación provincial de Salamanca, "que nos envía un secretario para ir aprobando lo meramente urgente", señala el alcalde que al mismo tiempo agradece "la colaboración que por cuestiones de afinidad con el pueblo y buenas relaciones personales nos presta el secretario municipal de Villarino de los Aires".

A pesar del revés administrativo que mantiene a Masueco sin secretario, Marceliano Mateos asegura: "en este año ya cumplido lo primero que hemos hecho es tratar de poner algo de orden en la situación administrativa que dejó el anterior secretario, que no dejó ni un papel en su sitio, trabajo para el que he contado con la inestimable colaboración del único contratado que tiene el Ayuntamiento, el alguacil".



