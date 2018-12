El medio rural pierde la paciencia y comienza a movilizarse por el caos en la atención sanitaria

Los usuarios de la sanidad en el medio rural de la provincia han comenzado a perder la paciencia por el caos en la atención sanitaria, provocado fundamentalmente por la falta de médicos sustitutos para cubrir las bajas médicas de sus compañeros y las jubilaciones.



Aunque las manifestaciones de la "marea blanca" se han desarrollado en la capital, el medio rural ha comenzado a levantar la voz por una cuestión que muchos de los vecinos consideran un deterioro de la atención médica. Y es que, tras el verano, la situación se ha agravado porque los problemas que venían acarreando los vecinos durante las vacaciones del mes de agosto (menos médicos para atender a muchos más pacientes) se mantienen aún en pleno otoño y parecen no tener solución a corto plazo. Desde Sacyl se asegura que las plazas que quedan vacantes se cubrirán cuando haya médicos en las bolsas de empleo temporal, pero no los hay. Una situación que hace pensar a muchos pacientes y también a muchos profesionales que no hay médicos en las bolsas de empleo porque no se fomenta.



Creen que las condiciones laborales no animan a los profesionales a buscar trabajo en el medio rural, donde los médicos de familia han de recorrer varios pueblos en el día y los hay que, con sustituciones de otros compañeros, han de hacerse cargo de hasta seis consultorios. "Se hacen contratos de un mes", denuncian, dando a entender la precariedad de un servicio que ha sufrido como pocos los embistes de la crisis económica y de las jubilaciones con plazas amortizadas años atrás.



La Junta no precisa cuántos profesionales serían necesarios. Los datos aportados, a fecha de finales de 2017, indican que Salamanca contaba con 1.067 trabajadores en el área de Atención Primaria y 14 temporales. Sin embargo, desde entonces ha habido jubilaciones sin cubrir y se esperan más para próximas semanas (en Béjar o en Tordillos, por ejemplo).





