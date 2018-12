Ainhoa, la pequeña salmantina con una enfermedad rara que necesita un perro de asistencia

Ainhoa tiene siete años y padece el síndrome de microdeleción, una anomalía cromosómica tipificada como enfermedad rara y que produce, entre otros problemas, retraso del desarrollo, retraso mental leve o moderado, problemas del lenguaje, desórdenes neuropsiquiátricos, autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ansiedad y cambios de humor y defectos congénitos del corazón.

"Ainhoa sufre continuos ataques de ansiedad que no logramos calmarle, ni siquiera con medicación. Ha llegado a estar hasta tres meses sin dormir y dando continuos gritos toda la noche y controlarla por la calle es también muy complicado porque no es consciente de los peligros, por ejemplo, de los coches. Un perro de asistencia, especialmente adiestrado para su enfermedad, lograría mejorar muchísimo su vida diaria porque por ejemplo cuando tiene despertares nocturnos pone su lomo en su cabeza y se los para y en los ataques de ansiedad le das la orden y la lame y juega con ella para que se pase. En la calle el perro va atado a su cintura y a una orden que reciba la ancla inmediatamente y evita que cruce la calzada", explica Elisabeth Arribas, la madre de la niña.

Una fundación ubicada en Madrid está precisamente especializada en el adiestramiento de perros de asistencia como el que necesita Ainhoa, en concreto de raza labrador, pero el coste ronda los 12.000 euros y es, por ahora, inasumible en solitario para su familia. Elisabeth organizó hace unos días una castañada benéfica en su pueblo, Villaflores, y otras localidades de la comarca como Paradinas, Cantalapiedra y Villoria también se han sumado con acciones solidarias que permitan reunir esa cantidad y tener el perro.

Elisabeth no duda en mostrar todos los informes médicos que certifican el diagnóstico de la pequeña y los tratamientos que recibe en el hospital madrileño del Niño Jesús. "Con nueve meses la niña no se sujetaba y teníamos que poner almohadas a su alrededor, no echó a andar hasta pasados los 16 meses y también tardo mucho en hablar, pero la pediatra siempre nos decía que diéramos tiempo, que había niños más tardíos. La chica de la guardería de Horcajo fue la primera en alertarnos de que Ainhoa tenía un problema y la llevamos al centro base donde ya nos pusieron apoyo para ella. Un día la llevamos a urgencias a Salamanca, y allí nos derivaron a Neurología donde le diagnosticaron hiperactividad y retraso madurativo, la medicaron y ya empezó a decir sus primeras palabras. Desde antes de los tres años tiene apoyo de logopeda, también a nivel particular", afirma.

Tras pasar a Psiquiatría en Salamanca, con el mismo diagnóstico, sus padres decidieron llevarla al hospital del Niño Jesús donde una prueba genética llamada Array determinó finalmente el síndrome de microdeleción que padece la pequeña.

Sus siete años de lucha incansable por saber qué le pasa a su hija y cómo pueden mejorar su calidad de vida siguen ahora para los padres de Ainhoa con el objetivo de sumar pequeños "granitos de arena" gracias a la solidaridad y poder tener en Navidad el mejor regalo, su perro.

