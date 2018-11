Tiempo de extraordinarios 'parasoles'

Aunque a la vista son más atrayentes las más grandes, nosotros cogemos las que todavía están un poco cerradas porque son más ricas", señala Miguel, un vecino de Espeja al preguntarle por los magníficos ejemplares de setas que en estos días están saliendo en los alrededores del pueblo.



Estas grandes setas son distintas variedades de Macrolepiotas, que son conocidas como "parasoles" por su forma muy similar a estos objetos cuando alcanzan su máximo desarrollo.



A pesar de estar ya con la temporada micológica muy avanzada, las lluvias de los últimos días y el sostenimiento de las temperaturas por encima del cero, ha hecho que las dehesas de la Ribera del Azaba, en la comarca de Ciudad Rodrigo, y de manera excepcional en las proximidades de Espeja, se muestren como un paraíso para los aficionados a las setas y de forma especial para aquellos a los que les gustan los "parasoles".



"Con que el tiempo venga un poco propicio para las setas, hay dos o tres zonas cercanas al pueblo en el que es fácil llenar una buena cesta de 'parasoles' y más teniendo en cuenta el buen tamaño que alcanzan", aseguran los pegueros, los vecinos de Espeja.



Los suelos arenosos, de praderas cubiertas por las frondosas copas de encinas y alcornoques, son propicias para las distintas variedades de Macrolepiotas que crecen en gran número muy próximas a los troncos de estos árboles junto a otras especies de menor porte.



"Son una de las setas más ricas y sabrosas y que se pueden preparar de bastantes formas distintas, teniendo además a favor del que va a buscarlas que es muy fácil saber si en un campo hay debido a su gran tamaño que les hace sobresalir sobre las hierbas", aseguran los vecinos.



Aunque su gran tamaño, con ejemplares de más de 35 centímetros de diámetro, hacen que la identificación de las Macrolepiotas no requiera de grandes conocimientos micológicos "pero siempre hay que ir con alguien que sepa de este tema o mostrárselas una vez recogidas para evitar sustos que pueden llegar a convertirse en un disgusto", afirman los pegueros.



Una recomendación que siempre hay que tener presente cuando se sale al campo a por setas, ya que incluso entre los "parasoles" hay variedades como la Chlorophyllum rachodes —antigua Macrolepiota rachodes— que es indigesta en algunos casos o la peligrosa Amanita pantherina que es tóxica.



La convivencia con las lepiotas —muy parecidas a los 'parasoles' pero en general muy peligrosas e incluso mortales— hace que la recomendación es no recolectar 'parasoles' menores de 10 centímetros, tamaño que no alcanza las variedades tóxicas.



Por otro lado, los "parasoles" se suelen cocinar principalmente a la plancha o rehogados al igual que otras muchas variedades de setas, aunque también y debido a su gran tamaño de prepararan también empanados.





