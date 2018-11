Malestar por el "bombardeo" de escritos y requerimientos para cambiar las calles franquistas

"Hemos mandado muchísimos informes", señalaba este miércoles enfadado un funcionario de un Ayuntamiento de la provincia respecto al cambio de nombre de calles con denominación franquista y las obligaciones que impone la Ley de memoria histórica.

Un denominador común para ayuntamientos grandes y pequeños que se quejan, en la mayoría de los casos, de ese "bombardeo" de escritos, cartas y notificaciones instándoles a cumplir la ley. De hecho, esta misma semana, el senador del partido valenciano Compromís, Carles Mulet, hacía pública una nota de prensa con los nombres de varios municipios de la provincia donde sus ayuntamientos han llevado a cabo los cambios, aunque en la lista siguen apareciendo todavía como que no lo han hecho. Y es que, según explicaba este miércoles el senador, no vale con aprobar en pleno el cambio del nombre de calle y poner una placa nueva, sino que debe notificarse a entidades como el Catastro o el Instituto Nacional de Estadística (INE) para que ellos haga también la modificación y las notificaciones no sigan llegando con la dirección antigua.

Es el principal malestar de los ayuntamientos, muchos de los cuales tienen pocos medios humanos para realizar tanto papeleo. Sin embargo, para el senador de Compromís tampoco esto es impedimento para que los consistorios cumplan la ley dado que, a su juicio, deberían contar con asesoramiento de la Subdelegación del Gobierno, Diputación u organismos similares. "Si después de aprobarse la ley se hubiera mandado un escrito sobre cómo hacer las cosas todo sería más fácil, pero como tampoco pasa nada si la cumples", señala el senador.

Los ayuntamientos, dentro de sus posibilidades, están realizando los cambios y cada nuevo escrito que llega recibe su contestación, pero los municipios de la provincia se ven cansados por un proceso que parece no terminar nunca.