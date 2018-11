El alcalde de Vitigudino tilda de 'boicot' la sexta ausencia de la oposición del pleno

Germán Vicente, alcalde de Vitigudino, tildó de "boicot" la ausencia de los ediles de la oposición, tanto del PP, como Cs y el edil no adscrito, a la sesión plenaria que con carácter ordinario celebró en la mañana de este miércoles la Corporación municipal. "Tienen una actitud que consiste en impugnar todo lo que se hace en este Ayuntamiento con el único objetivo de poner dificultades y de boicotear el trabajo del equipo de gobierno", denunció el regidor.

Fue la sexta vez en los últimos doce plenos en la que se ausentaron los tres ediles del Partido Popular, José María Herrero, José Hernández y José Antolín Alonso; la concejala de Ciudadanos, Patricia Rodríguez, así como el edil no adscrito, Antolín Alonso Fernández. Un hecho que, sin embargo, no impidió la celebración de la sesión al encontrarse en el salón municipal cinco de los seis concejales del equipo de gobierno del PSOE.

Antes de iniciar la sesión, Germán Vicente explicó que la oposición había impugnado la sesión alegando un defecto de forma en la convocatoria, "a pesar de estar legalmente convocada con una antelación de más de 48 horas y notificada a dos de ellos, José Hernández y Patricia Rodríguez, la tarde del viernes y a los otros tres el sábado por la mañana, con el visto bueno de los técnicos municipales".

Sin embargo, los tres concejales notificados durante la mañana del pasado sábado presentaron el lunes un recurso de reposición contra la celebración del pleno alegando que "el sábado se considera, al igual que el domingo, día inhábil, por lo que el alcalde debería haber retrasado la celebración del pleno un día, al jueves, para así cumplir con la legalidad".

En su intervención antes de la sesión plenaria, Germán Vicente insistió en no comprender la postura de la oposición "más cuando el lunes, antes de presentar el recurso, solicitaron la documentación del pleno, donde observo algo de mala fe, máxime cuando conocían que se les había intentado notificar la tarde del viernes pero estaban ausentes de sus domicilios", aseguró el regidor que insistió en la legalidad de la convocatoria y, por tanto, decidió continuar con la celebración del pleno.