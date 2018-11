Adiós a la parcela de depósito de residuos vegetales de Villamayor

El Consistorio de Villamayor de Armuña ha decidido clausurar la parcela que tenía habilitada para el vertido de residuos vegetales procedentes de podas de los vecinos tras detectar un uso abusivo de la instalación. Según señaló el alcalde, Manuel Gago: "A lo largo de estos meses hemos detectado que no sólo iban a la parcela a dejar sus restos vegetales de siegas y podas los vecinos del municipio, sino que algunas empresas de la capital estaban usando el recinto para dejar allí sus restos, algo para lo que no está pensada esta parcela".

Según el regidor este abuso de la utilización del recinto municipal, no sólo se ha producido por parte de empresas, sino también por parte de personas que no son del municipio. "Ha sido de tal calado el problema que se ha duplicado el volumen de los vertidos de restos vegetales que hemos tenido que llevar a reciclar. El municipio sigue teniendo los mismos jardines en manos de propietarios privados que deben cortar el césped y los setos, pero la cantidad de residuos ha sido el doble. Las cifras no nos cuadran y hemos tomado la decisión de cerrar este espacio".

La parcela en la que se depositaban hasta hace poco los residuos está vallada pero el acceso es sencillo con vehículos, una circunstancia que habrían aprovechado hasta camiones para dejar allí los restos vegetales.

"Un vecino de la zona nos alertó y denunció uno de esos camiones ante la Policía Local que ha realizado el informe y tramitado la denuncia ante la Guardia Civil que levantó atestado y multó a la empresa", reseñó el regidor.