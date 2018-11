75 municipios salmantinos gastaron más de lo permitido en 2017

Año tras año el número de municipios salmantinos que incumplen la regla de gasto aumenta. Así ha ocurrido con 2017 a raíz de la liquidación de los presupuestos municipales que ha enviado cada ayuntamiento de la provincia al Ministerio de Hacienda. De momento son 75 los que aumentaron el gasto por encima de lo que fija el Gobierno anualmente, la cifra más alta registrada hasta ahora y que puede seguir aumentando porque todavía faltan por remitir la información casi medio centenar de localidades.



Detrás de los incumplimientos no hay siempre una situación económica complicada. De hecho, lo más habitual en estos casos es que se de todo lo contrario. Consistorios que cuentan con un importante remanente de tesorería de años anteriores y que deciden invertirlos, lo que dispara el gasto por encima de lo establecido por el Gobierno. Un problema denunciado por las admnistraciones locales y que está en parte en vías de solución. El Ejecutivo de Rajoy introdujo una serie de reformas para relajar los requisitos en los que los ayuntamientos pueden realizar inversiones sin que influyan de manera negativa en la regla de gasto y Pedro Sánchez se comprometió a suavizarlos aún más.



Para el año 2017, el Ejecutivo que entonces presidía Rajoy fijó que el aumento no podría superar el 2,1%, límite que han excedido las 75 corporaciones locales de Salamanca, entre las que no están ni el ayuntamiento de la capital ni la Diputación, que sí se ciñeron a lo marcado por Madrid. La cifra de 75 supera con creces el número de incumplidores de la regla de gasto en 2016, cuando fueron 58. No obstante, la cifra puede aumentar una vez que el Ministerio de Hacienda tenga todas las liquidaciones de los presupuestos municipales de Salamanca. Todavía faltan 48 municipios por informar al Gobierno del cierre de cuentas de 2017, por lo que seguramente serán finalmente más de 75 las incumplidoras.





