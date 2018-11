Patrimonio que agoniza: estos son los 18 monumentos en la Lista Roja

El patrimonio de los municipios salmantinos sigue una deriva peligrosa con la presencia de 18 edificaciones, monumentos o yacimientos en la Lista Roja que elabora la fundación Hispania Nostra.

Concretamente, la asociación alerta de que cada vez son más los ejemplos de patrimonio en mal estado en los pueblos salmantinos, algo que se debe a dos factores fumdamentales. El primero es la inacción de las administraciones, que muchas veces no pueden hacer frente al alto coste que conlleva mantener o reformar estas instalaciones; y el segundo es que algunos de estos monumentos se encuentran en manos de la propiedad privada, algo que dificulta notablemente la inversión.

La Lista Roja del patrimonio surgió en diciembre de 2007 y, desde entonces, ha incluido un total de 18 edificaciones, restos arqueológicos o yacimientos de la provincia de Salamanca. Sólo uno de ellos, el Real Fuerte de la Concepción de Aldea del Obispo dejó la lista tras su rehabilitación para convertirlo en hotel.

La última inclusión data del verano de 2014 con la entrada de los restos del castillo de Santa Cruz de Navagallega lo que no implica que no existan otros ejemplos de monumentos reconocidos como Bien de Interés Cultural (BIC) o con otro tipo de protección que no formen parte de este listado por diferentes razones, entre ellas, que no ha habido ningún colectivo o particular que haya propuesto su inclusión.

A continuación detallamos los monumentos de la Lista Roja.

1. Estanque de El Bosque en Béjar

2. Torreón de Guijuelo



3. Palacio de Don Juan de Toledo en Mancera de Abajo

4. Monasterio de Nuestra Señora de Gracia en San Martín del Castañar

5. Convento de la Baja en de el Maíllo



6. Iglesia del Salvador de Rágama



7. Iglesia de San Martí­n de Tours de Salamanca

8. Fortín Romano de La Calzada de Béjar

9. Oratorio de la Granja Agustina de La Flecha en Cabrerizos

10. Convento de Santa María La Seca en Sobradillo

11. Dormen de la Ermita en Sahelicejos



12. Colegio Menor Pan y Carbón Salamanca

13. Castillo de Tejeda y Segoyuela

14. Castillo de Santa Cruz en Navagallega



15. Castillo de Cespedosa de Tormes

16. Castillo de Cerralbo

17. Castillo de Alberguerí­a de Argañán



18. Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia en Salamanca