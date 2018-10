Cientos de personas apoyan la manifestación ganadera contra el proyecto de la mina de uranio

Cientos de personas apoyaron este sábado a los ganaderos en la manifestación convocada por las organizaciones agrarias ASAJA, UPA-COAG y UCCL y respaldada por más de cuarenta ayuntamientos del oeste salmantino.

Bajo el lema ´Salamanca ganadera no quiere ser minera´, la protesta se desarrolló por las calles de Vitigudino, donde los convocantes reclamaron el final del proyecto minero con proclamas como "No a la mina, sí a la vida" o "No a la mina que mata y contamina".

La manifestación partió de la plaza de El Viti y finalizó en la plaza de España, donde se leyeron varios manifiestos en contra del proyecto.

En la protesta también estuvo presente el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, que aseguró que el proyecto de Berkeley "tiene los días contados" y que "el PP se ha quedado sólo en Castilla y León", como recoge Efe.

Este sábado el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se refirió a la mina de uranio proyectada en Retortillo asegurando que el cambio de Gobierno "va a favorecer" que el proyecto "no se ponga en marcha", lo que será "beneficioso" para la actividad de la zona. A su juicio, la mina perjudicaría a todas las actividades vinculadas al sector primario, pero también al sector turístico de la zona y es que, en su opinión, ambos acabarían 'hundidos'.

