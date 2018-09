El Camino de hierro ya tiene reglamento, aunque le acusan de plagiar al Caminito del Rey

El PP aprobó este viernes en solitario el reglamento del Camino de Hierro, el que transcurre por el trazado de la antigua línea férrea entre La Fregeneda y Barca d´ Alva, entre las críticas de la oposición por haber hecho un "corta y pega" de las normas reguladoras del famoso Caminito del Rey de Málaga.



El primero en denunciar las ´coincidencias´ entre ambas normativas fue el diputado de Cs, Manuel Hernández, que pidió retirar el reglamento propuesto por los populares para trabajarlo entre todos los grupos políticos. "Estamos ante un magnífico proyecto generador de riqueza, por eso no nos gustaría que fuera otro Vega Terrón.



Han pasado olímpicamente de la oposición que podíamos haber aportado nuestro granito de arena", lamentó antes de poner sobre la mesa algunas de las dudas que le genera. "No sabemos si el visitante tendrá que realizar todo el recorrido (17 kilómetros) o existen salidas intermedias, tampoco entendemos que el mes de agosto vaya a estar cerrado el recorrido y creemos que tampoco han tenido en cuenta que en el horario de apertura de primavera durante muchos días no habrá amanecido", enumeró. También el diputado de Ganemos criticó puntos de la normativa como el de no poder descalzarse ni tumbarse.



También el PSOE dejo patente su malestar por la falta de consenso "en un proyecto en el que se siempre hemos creído" aseguró la portavoz socialista Carmen Ávila. "No podemos aprobar un reglemanto que es un corta y pega de otro camino de España que nada tiene que ver con el de Salamanca", afirmó.





