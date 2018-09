San Cristóbal de la Cuesta, sin Internet a tan solo 10 minutos de la capital

Desde principios de mes los vecinos de la localidad armuñesa, ubicada apenas a 10 minutos de la capital, han visto como las conexiones a internet fallaban todas las semanas, un problema que cada vez ha ido a más.



Según relata un vecino afectado por esta situación el problema comenzó: "La primera semana del mes cuando detectamos que no teníamos en casa conexión durante el día. A medianoche sí había conexión pero por la mañana no. Los cortes del servicio eran muy amplios. La segunda semana del mes volvió a irse durante el día y volvía por la noche. Luego hemos tenido un día y medio en la tercera semana sin servicio el día 10 y se repitió la situación la semana pasada".



Ante esta situación y para conseguir hacer más fuerza en las reclamaciones a la compañía suministradora, han puesto en marcha una iniciativa para recoger firmas que luego presentarán a la compañía suministradora. "Con las reclamaciones puntuales de uno en uno como consumidores parece que no nos hacen caso y pensamos que si hacemos una reclamación con las firmas de muchos afectados tendremos más fuerza", señalaron algunos de los promotores de la iniciativa.





