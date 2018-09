El joven de la estelada de Cabrerizos: "Mis orígenes están en Ibiza y Cataluña. Por eso la puse"

En Cabrerizos no se habla de otra cosa. La colocación de una estelada y lazos amarillos en un balcón de la calle Arroyos ha provocado una gran indignación en el municipio. LA GACETA ha hablado con joven que reside en la vivienda. "El primer día que la puse estaba más baja. Alguien trepó hasta el balcón y partió el soporte, pero lo volví a arreglar. No me esperaba esta reacción porque me han tirado desde huevos hasta piedras. Tenía el salón de casa y las ventanas llenas de restos de huevo, hasta el punto de que todavía no he terminado de limpiar. No puedo ni salir a fumar al balcón", asegura.

El joven, de 22 años, aseguraba ayer a mediodía que iba a retirar la bandera de manera inmediata. "Mis orígenes están en Ibiza y Cataluña, por eso la puse. Ante los ataques que he recibido y tras la llamada de mi casera llorando y muy preocupada por mí la voy a quitar. La otra bandera que tengo en el balcón (la bandera gay) lleva en su sitio mucho tiempo y nunca ha pasado nada. Todo ha ocurrido con la estelada. No me imaginaba que algo así pudiera pasar, incluso estoy valorando la opción de mudarme a otro pueblo".