Almenara de Tormes cierra sus fiestas patronales con la demostración de artilugios

Suenan las sirenas (no las del popular grupo de música español Taburete). Nos encontramos en la ribera del río Tormes a su paso por la localidad de Almenara y conforme nos acercamos cada vez se puede escuchar mejor el característico sonido de alarma. Pero no se asusten. El sábado no pasó nada malo en el pueblo, sino todo lo contrario. Con motivo de la exhibición de artilugios, aunque mejor nos referimos a ellos como ingeniosas "barcas locas", muchos vecinos se congregaron en las inmediaciones del río para disfrutar de una apacible tarde en familia, amigos o cualquier buena compañía era buena para compartir un par de chistes y anécdotas varias.

Aunque este año los vecinos debían de estar agotados porque si en la pasada edición había que hacer un verdadero esfuerzo para valorar cuál había sido la mejor creación, en esta ocasión no fue necesario, ya que únicamente participaron dos. La primera era un intento —no sabemos si fracasado o no— de nenúfar y la segunda, y aquí descubrimos el secreto de la sirena, un helicóptero de la Guardia Civil en el que viajaban dos miembros de dichas fuerzas de seguridad perfectamente ataviados.