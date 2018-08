700 raciones de paella en Calzada de Valdunciel por Santa Elena

Mientras una familia de alemanes —así lo reflejaba la matrícula del vehículo—, ajena al ambiente de festividad y jolgorio del municipio, se disponía a hincar el diente a una sabrosa ración de cordero asado, en uno de los mesones que se convierten en el escaparate de Calzada a lo largo del paso de la carretera Zamora, otros preferían buscar la sombra del pabellón e improvisar un picnic en familia y amigos sobre el verde césped que decora los aledaños de las instalaciones deportivas y que este viernes se convirtieron en un gran salón en el que se repartieron 700 raciones de paella con motivo de la celebración de los festejos en honor a Santa Elena.

Con una envidiable organización, decenas de vecinos divagaban entre chascarrillos al mismo tiempo que no daban tregua a la ración de arroz, que aunque era más que generosa, a muchos no les duró ni un asalto, como se diría en boxeo. Y entre las ordenadas mesas que se habían colocado a lo largo del pabellón, apenas quedaban huecos libres, hasta tal punto que no sólo los había que optaban por saborear el manjar valenciano sobre la hierba, sino que los más jóvenes se camuflaron en las gradas del edificio.

El tercer día de celebraciones dejó una jornada repleta de diversión, especialmente para los más pequeños, con los hinchables matutinos y la posterior fiesta de la espuma. Tras coger fuerzas con la sabrosa paella, muchos vecinos se animaron a participar en el Grand Prix en el que tuvieron que hacer frente a enrevesadas pruebas ante la atenta mirada de decenas de espectadores.