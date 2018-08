La diseñadora salmantina Fely Campo abre las fiestas de La Alberca

He de confesar que siento debilidad por la Sierra de Francia", anunció ya en sus primeras palabras la diseñadora salmantina Fely Campo en su pregón que ayer abrió las fiestas de La Alberca, una debilidad que confesó "de los veranos de infancia en Valero, el pueblo de mi madre".

A partir de ahí, Fely Campo desveló la impronta del carácter serrano y mantuvo una alocución cargada de recuerdos y emociones, recordando a su madre, "una mujer fuerte, creativa y soñadora que me enseñó a disfrutar de las cosas sencillas, una mujer que con su sabiduría supo transmitirme el valor del oficio".

También de entre sus recuerdos Fely Campo sacó el de por qué se convirtió en diseñadora, por decisión de su madre: "Sin ser consciente de ello, me dio un futuro, me dejó en un taller de confección como castigo, yo era muy rebelde y no quería hacer nada y ella, siendo serrana no podía consentirlo y es en ese instante cuando empezó todo, por ello me siento serrana".