Miranda de Azán acoge una concurrida séptima edición de su Mercado Campesino

Volviendo a la Salamanca de principios del siglo XX. Así amaneció este domingo la acogedora localidad de Miranda de Azán. Una ágora mayor de la época. Campesinas ataviadas con sayas, detalladas cestas de mimbre, juegos de madera más propios de Geppetto, el abuelo de Pinocho o del de Heidi, que de la era de las nuevas tecnologías en la que nos encontramos. Parecía una estampa sacada de un cuento. Como si el tiempo no hubiera pasado, de no ser por los teléfonos móviles que aunque no eran muchos, sonaban y asomaban entre las manos de los turistas que habían elegido la séptima edición del Mercado Campesino para disfrutar de una mañana que nada tiene que ver con el ruido y la contaminación de las ciudades.

La calma, los aromas intensos a queso, embutido, jabones para cualquier tipo de dolencia, de esos que recomiendan las abuelas, y de fondo, los acompasados golpes de la jerigonza junto con el tamboril comenzaron amenizando una mañana en la que ya había grandes dificultades para encontrar un aparcamiento libre.

Y en medio de esa postal, nos topamos con demostraciones en vivo de elaboración de velas, de esas que ya usamos más bien poco, pero que nos salvan de un aprieto si la avanzada electricidad decide abandonarnos. Los viandantes también tuvieron ocasión de saborear los mejores productos de la tierra salmantina en los más de 50 puestos que participaron. Desde unos tomates que invitaban a hincarles el diente hasta uno de los manjares charros, el hornazo. Además, como este año el pan fue el producto central, se contó con la presencia de tres obradores —de Zamora, El Barco de Ávila y Salamanca—.