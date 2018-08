Una avería deja a tres municipios del Campo Charro varios días sin teléfono

Al menos tres municipios de la comarca salmantina del Campo Charro vienen sufriendo desde hace casi un mes una avería telefónica que les ha dejado sin línea fija en los últimos días y que ha afectado a 45 usuarios de la zona, aunque la compañía telefónica asegura que la incidencia se registró el pasado 1 de agosto.



Sanchón de la Sagrada, Carrascal del Obispo y La Sagrada son algunas de las localidades afectadas por los supuestos "problemas técnicos" que según el alcalde de Carrascal del Obispo, Manuel Martín, ha alegado la compañía telefónica para justificar el fallo recurrente de la línea fija.



"Cada día tengo un montón de gente en la puerta que viene a quejarse por lo del teléfono así que he mandado una carta al Ministerio pero todavía no he recibido contestación de ningún tipo. Me consta que en Sanchón de la Sagrada tienen el mismo problema pero es difícil contactar con el alcalde precisamente por el problema de la línea", asegura Manuel Martín.



Aunque los teléfonos móviles sí funcionan, muchos de los vecinos de los pueblos afectados permanecen totalmente incomunicados por tratarse de gente de avanzada edad que sólo disponen de línea fija, lo que está suponiendo un gran trastorno para algunos usuarios que no tienen otra forma de comunicación.



A la problemática derivada del fallo telefónico hay que sumar los trámites administrativos que suponen otro motivo de queja para los vecinos. "El otro día me llamaron para solucionar lo de la línea y no sólo no la arreglaron sino que poco después me volvieron a llamar para hacerme una encuesta de cómo había sido el servicio". Aunque el alcalde de Carrascal del Obispo asegura que en ocasiones recuperan la línea, "vuelve por diez minutos y luego se vuelve a marchar".



Desde la compañía telefónica confirman a LA GACETA que son tres los pueblos afectados, Sanchón de La Sagrada, La Sagrada y Carrascal del Obispo a los que se presta el servicio desde este último municipio sumando un total de 45 usuarios aunque aseguran que "ha podido haber de forma momentánea alguna afectación en la red pero no cortes porque no se registran".

Los fallos en la línea se deben según la compañía a una "incidencia en la ruta de pares por afectación climatológica" que se registró el pasado 1 de agosto y se solventó ese mismo día. Tras el arreglo y con el fin de "dar mejor servicio" se sustituyeron algunas tarjetas de transmisión por otras de mayor potencia. A lo largo del día de hoy está previsto que se sustituyan todas las tarjetas y que "la afectación en la red de estos clientes quede solventada".



Aunque la compañía afirma que no hay registradas más incidencias en la zona siendo la que afecta al Campo Charro de hace poco menos de 10 días, Manuel Martín asegura que los fallos en la línea fija de teléfono se remontan casi 30 días atrás al menos en lo que concierne a Carrascal del Obispo.



Por otra parte la indignación del alcalde crece por momentos, no sólo por las quejas vecinales, sino también porque asegura que "aunque llevamos prácticamente un mes sin poder utilizar el teléfono la factura sí que ha llegado sin ningún problema".