James Cameron y Arnold Schwarzenegger en Aldeadávila para el rodaje de Terminator 6

La presa de Aldeadávila, propiedad de Iberdrola, se convertirá en uno de los escenarios de la nueva película de la saga holywoodiense Terminator. Esta sexta entrega de la afamada superproducción cinematográfica, que en las próximas semanas también se rodará en otros parajes de España, contará con la participación de James Cameron y Arnold Schwarzenegger.

Esta instalación hidroeléctrica, enclavada en el impresionante cañón del tramo inferior del río Duero en el Parque Natural de Arribes del Duero, a su paso por la provincia de Salamanca, con más de medio siglo a sus espaldas, cuenta con 140 metros de alto por 250 metros de ancho y es capaz de embalsar 115 hectómetros cúbicos en una superficie de 368 hectáreas, equivalente a casi 97 estadios como el Bernabéu.

El rodaje en la presa contará con la participación de cerca de 200 personas, de las cuales una veintena pertenecen a la localidad salmantina de Aldeadávila, contratadas para los preparativos de las escenas y el rodaje. Asimismo, miembros de la plantilla de la central hidroeléctrica de Iberdrola intervendrán como extras de la película.

Las secuencias que se rodarán en este paraje van a contar con un relevante despliegue de medios tecnológicos de última generación, incluidos drones y cámaras de alta velocidad para afrontar la grabación de las escenas más complicadas.



Aldeadávila, escenario de producciones cinematográficas

Esta instalación hidroeléctrica sigue sorprendiendo por su grandeza y por el lugar en el que fue construida, en una zona escarpada de rocas de granito cuya belleza atrae a centenares de visitantes cada año y que ya ha servido de escenario principal en producciones cinematográficas tan reconocidas como Doctor Zhivago, ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española La Cabina.

Más recientemente, en 2016, se convirtió también en protagonista de la campaña que la empresa japonesa Fujitsu lanzó bajo el lema The world is your workplace/El mundo es tu oficina. Centraba su minuto de duración en subrayar la libertad de trabajar con su nuevo modelo de ordenador portátil, mostrando cómo cuatro empleados saltaban de su oficina a los paisajes naturales más llamativos de España, a los que podían acceder a través de la máquina.