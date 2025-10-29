Más de 2.000 féminas celebran el 'Día de la Mujer Rural': «Sois guardianas de las tradiciones y la voz del futuro de Salamanca» La Diputación ha impulsado este acto que ha contado con 150 municipios salmantinos. Marian Vicente, Fely Campo, Pilar Duque y Berta Garduño, han sido las protagonistas del acto

EÑE / Paula Zorita Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:50 | Actualizado 21:05h. Comenta Compartir

El Recinto Ferial de Salamanca se ha llenado este miércoles por la celebración del Día de la Mujer Rural, una cita que ha reunido a más de dos mil mujeres procedentes de más de 150 municipios de la provincia. El encuentro, organizado por la Diputación de Salamanca bajo el lema «Acciones transformadoras en el mundo rural», ha tenido lugar en el pabellón central del recinto y ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, entre otros representantes institucionales como el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo o el de Ledesma, Exuperancio Benito, lugar donde inicialmente se iba a celebrar esta jornada.

En este sentido, Javier Iglesias, ha lanzado un mensaje claro al inicio del acto: «La igualdad y el feminismo no sólo son conceptos urbanos; en los pueblos también se lucha cada día por tener las mismas oportunidades y que la mujer tenga el papel protagonista, el que os merecéis», ha afirmado dirigiéndose a todas las presentes, más de 2.000 féminas llegadas de todos los puntos de la provincia.

La periodista Ana Hernández ha sido la encargada de dirigir a continuación un coloquio rico en matices que ha ensalzado la figura de la mujer rural y su papel en el marco social de la provincia. De esto modo, el turno de intervenciones ha comenzado con la periodista de LA GACETA Marian Vicente, quien trabajó en la sección de provincia de este periódico y quien aseguró que «las mejores historias humanas salen de los pueblos». Vicente ha aprovechado para instar a las autoridades presentes a trabajar «para que la comunicación pueda llegar a todos los rincones de la provincia».

La diseñadora de moda Fely Campo, ha señalado la importancia del legado que las mujeres rurales «nos han dejado a la hora de seguir desarrollando la costura» y ha aprovechado para lanzar la posibilidad de impulsar una «escuela de diseño, patronaje y costura» en la provincia. Por su parte, Pilar Duque, presidenta de la asociación de mujeres de Fuenteguinaldo 'Damajuanas', ha hablado de la importancia de apoyarse entre las féminas de los pueblos: «En nuestra asociación todas las manos son útiles y nos sentimos muy felices», siendo ejemplo de quienes trabajan por abolir la soledad no deseada en el medio rural.

Por último, Berta Garduño, directora de la residencia municipal de Ledesma, ha dado importancia a la labor de «todas las mujeres del mundo rural que trabajan con escasos medios» y también a la que se realiza en los «hogares asistenciales», como se ha referido a las residencias, señalando además que «hay muchas cosas buenas que contar de ellas, muchas alegrías y proyectos de vida».

El encargado de cerrar el acto ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha destacado que «la provincia de Salamanca necesita del talento, ganas y capacidad de todas las mujeres que están hoy aquí», y ha añadido que «sois guardianas de las tradiciones y la voz del futuro de Salamanca y su campo».

Representación de todas las zonas de la provincia

Al encuentro asistieron mujeres de todos los Centros de Acción Social de la provincia: Ciudad Rodrigo I, Ciudad Rodrigo II, Béjar, Guijuelo, Las Villas, Alba de Tormes, Ledesma, Lumbrales, Linares, Rural Norte, Rural Sur, Peñaranda, Tamames y Vitigudino, representando así a todo el territorio provincial y a numerosos pueblos de estas zonas rurales.