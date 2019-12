La joven campeona de rallys que trabaja como mecánica en Adarsa Salamanca

Cristina Dimas puede presumir de ser la única mujer mecánica del Grupo Adarsa en Salamanca, siendo capaz con tan sólo 26 años, de abrirse un hueco en un mundo tan masculinizado como es el del automóvil. Pero su pasión por el motor no queda ahí. Esta joven se atreve también con los rallys tanto en asfalto como en tierra, donde participa como copilota y donde ya ha conquistado el campeonato de rallys de asfalto de Castilla y León en 2018. Cristina no tiene límites y para ella las distinciones entre hombres y mujeres no existen. “Siempre digo que lo más difícil para mí es llegar a un taller en el que toda la vida sólo han trabajado hombres y ganarse su respeto y eso lo he conseguido en Adarsa”, confiesa a la salida de su turno que comienza a las 9 de la mañana. Y añade con la sinceridad y amabilidad que le caracterizan: “Soy uno más y estoy encantada. Algo que siempre he valorado de esta empresa es que a la hora de repartir los trabajos me tratan igual que al resto de mis compañeros y es de agradecer que hayan confiado en mí a pesar de mi juventud”, declara refiriéndose a Adarsa Salamanca.

Sus comienzos

Desde sus primeros pasos, esta segoviana, natural de Zarzuela del Monte y la menor de dos hermanos, siempre ha tenido claro que lo suyo era la mecánica. “Realmente no sé de dónde me viene la pasión, pero desde que era pequeña me han gustado los juegos de montar piezas o al menos eso cuenta mi madre”, explica pletórica la joven. Y se puso manos a la obra, porque después de desembarcar en el instituto abulense Juan XXIII para cursar el grado medio de electromecánica, donde era la única chica de los 100 alumnos matriculados, decidió pisar el embrague y llegar a Salamanca para ampliar su formación con el Grado Superior de Automoción en el CIFP Río Tormes. “La mecánica me cambió la vida”. Lo que iba a ser una breve experiencia en la capital del Tormes, se ha acabado convirtiendo en un viaje casi cinco años, y desde 2017 lo emprende en la compañía salmantina de Adarsa, donde acude cada mañana con sus característicos pendientes de llaves inglesas.

Campeona de rallys