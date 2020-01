“100 Historias de Salamanca”, gratis con LA GACETA para celebrar su centenario

Noticias que hicieron historia, historias que fueron noticia. LA GACETA lanza a partir del próximo domingo los dos primeros fascículos del libro “100 Historias de Salamanca”, un volumen escrito por el periodista Miguel Ángel García-Mochales, que recoge los acontecimientos más relevantes ocurridos en Salamanca y provincia durante el último siglo. De este modo, el periódico quiere celebrar con los lectores sus cien años de vida, que se cumplirán precisamente el próximo 20 de agosto.

Estos cien reportajes condensan lo más sobresaliente de un siglo de informaciones sobre los sucesos, los avances del desarrollo, la vida de los personajes locales, las grandes movilizaciones, la guerra y las catástrofes, las epidemias, los estallidos sociales, las crisis económicas e institucionales, los cambios en los usos y costumbres, las transformaciones urbanísticas y los grandes fastos que ha vivido y sufrido Salamanca desde que el primer ejemplar de LA GACETA salió de las rotativas hasta este 2020.

Noticias que aparecen completas y contextualizadas tras una exhaustiva labor de investigación para convertirlas en una crónica llena de interés y atractivo. Lo más importante, lo más interesante y lo más noticioso de cuanto ha ocurrido en Salamanca aparece recogido aquí en una narración cuyo hilo son las informaciones aparecidas en el periódico gracias los pioneros del periodismo provincial.

El libro sigue un orden cronológico desde el nacimiento de LA GACETA hasta la mayor gesta del atletismo salmantino protagonizada en 2019 por Álvaro de Arriba y termina con un último capítulo dedicado a recoger curiosidades que nunca pasarán a la Historia con mayúsculas pero que han entretenido a miles de lectores del periódico durante el último siglo.

“No se trata de un libro de historia, porque no soy historiador -asegura su autor-, sino que he escrito cien crónicas en las que he buscado no solo dar una información detallada y contextualizada, sino también deslizar un toque sutil de opinión personal en cada una de ellas”.