La Plaza 'blindada' por la película de Amenábar esta próxima semana: cortes de tránsito y sin terrazas

Si los detalles del rodaje de la próxima película de Alejandro Amenábar se llevan en el más estricto secreto, la inestabilidad meteorológica tampoco permite un inamovible calendario de grabación en la ciudad, donde están previstas varias escenas al aire libre. A lo largo de este fin de semana, el equipo de "Mientras dure la guerra" ultimará los detalles de la escenografía que permitirá a la Plaza Mayor "viajar" a la década de los años treinta del pasado siglo, y la próxima semana, según confirman fuentes de la productora, se encenderán las cámaras para recrear la Salamanca en la que Miguel de Unamuno fue rector y concejal. Aunque la previsión de lluvias hasta este próximo miércoles no permite fijar día y hora en la que se rodarán las escenas en el más conocido monumento de la capital, sí esta claro que, para recrear el ambiente de hace un siglo y según ha podido saber este periódico, sea cuando sea el acceso a la Plaza se cortará puntualmente no solo a los vehículos sino también a los peatones. En función de la amplitud de los planos que se rueden en cada momento, el cierre será parcial -dejando una ruta para que los peatones crucen el ágora- o total -impidiendo el tránsito durante unos minutos-, como ya ocurrió hace dos años en la calle Compañía y el Patio de Escuelas con la serie norteamericana "Still Star-Crossed", versionada secuela de la historia de amor Romeo y Julieta.

Por el mismo motivo, ya se ha informado a los hosteleros que, también de forma puntual, será necesario retirar las terrazas. Pero eso no ocurrirá solo en la Plaza Mayor, sino también en el entorno del Edificio Histórico de la Universidad -calles Libreros y La Latina- y en Bordadores, donde el histórico rector, en el que se basa el largometraje, residió en los últimos años de su vida.