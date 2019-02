Paseo militar del Avenida ante el Ferrol (96-36)

Los tres mil rebotes de Erika de Souza le dieron prestancia a la previa. La ovación cerrada en Würzburg y un ramo de flores para conmemorarlo. Ferrol no estaba aún sobre el parqué. De hecho no lo estuvo nunca. A penas le aguantó -de aquella manera- siete minutos de reloj al Avenida arrancado el choque. Le ganó el salto. Gustavsson anotó de dos. Y ya. La respuesta de Silvia Domínguez fue contundente: un triple en el córner que dibujan la línea de fondo y la lateral. En un visto y no visto el colchó de seis puntos cogido. Mediado el primer cuarto a Natalia Rodríguez se le escurrió el balón entre las manos en el mismo saque de fondo; el balón para el Avenida cuando volvía hacia la defensa. Sin hacer nada. Ni la más mínima presión. A la jugadora de Ferrol se le vino el mundo encima. Cerró los ojos, resoplón, se le descompuso el cuerpo... y tras eso, apoyó el peso muerto de los brazos sobre las rodillas. Cheyanne le vino a consolar. Un abrazo reconfortante como entregando ya la cuchara: hasta aquí hemos llegado. Quedaban 35 minutos de partido por delante... La propia Natalia Rodríguez fue la encarga de cerrar el círcul de su equipo en Würzburg: anotados los once puntos con los que cerró el primer cuarto. Naufragó con estrépito.

El estaticismo mientras el Avenida se recreaba en el acierto sin esfuerzo. El balón en un pim-pam-pum que acababa en canasta. 15 puntos cayeron en tres minutos. La cuenta entre segundos y tantos conseguidos dijo lo siguientes: a punto conseguido cada 12 segundos. A dos puntos por cada 24, lo que dura una posesión. Una técnica y un codazo en la mandíbula a Givens, que le produjo un corte y sangrado, fruto de la desesperación es lo que aportó Ferrol.

La homenajeada de Souza abrió su partido en el segundo cuarto: arrancó con canasta bajo tablero marca de la casa. Arrojo, Gil y Asurmendi rehicieron el quinteto con el que arrancó el choque el conjunto de Ortega. Solo sobrevivió en este segundo periodo Elonu. La rotación necesaria y descarada mirando, con razón, a la Copa a menos de dos semanas vista. Al descanso el choque llegó con la barrera del medio centenar de puntos superada, de largo. El Ferrol en su línea de anotación... (59-22). A Loyd le agradeció Würbzurg que le despertara de la rutina en la que anda enredado el partido con una de las canastas del año: la bola cazada sobre el alambre, el lanzamiento en suspensión fuera de campo que acabó en un triple limpio: "¡Ohhhh!", rugió el pabellón.

El tercer cuarto también fue de Loyd. Alcanzó la cifa de 21 puntos, toda desde el exterior. Siete triples anotados a estas alturas de choque. El Ferrol como un espectador más, sumó seis pobres puntos en este el tercer periodo (75-28). El Avenida sacó la probote para ver sobre el parqué si esto y aquello pensado para la Copa funcionaba, o no. Retoques, correcciones... y, de repente, la rotación del equipo casi íntegra: Robinson sumó minutos tras pasar el segundo cuarto inédita.

El último cuarto solo tuvo la incertidumbre de saber cuál era el marcador final. El centenar de puntos cómo que era el objetivo a alcanzar por el pabellón; al Avenida eso le importaba algo menos. Ni miró el marcador ni se preocupó de llegar. Tampoco el triplicar los puntos de Ferrol. Ni tenía por qué.

