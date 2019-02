El Perfumerías Avenida, galardonado en los Premios Gigantes como mejor club nacional

Los denominados como "Oscar del baloncesto nacional", los prestigiosos Premios Gigantes, otorgados por la propia revista Gigantes del Basket cada año, han tenido a Perfumerías Avenida como uno de los principales protagonistas, otorgando a nuestro club uno de los galardones más importantes, el "Club Gigante" que reconoce al mejor club de baloncesto nacional (masculino y femenino) de 2018. El presidente del club, Jorge Recio, ha sido el encargado de recibir este premio en la 31ª Gala de los premios celebrada esta noche en Madrid.

La consecución de los tres títulos nacionales, de nuevo, y la representación del baloncesto femenino español por Europa han sido motivos más que suficientes para Gigantes haya decidido conceder a Perfumerías Avenida este honor, de los mayores que se pueden recibir en el basket nacional. Jorge Recio no ha podido si no agradecer a Gigantes la concesión de este enorme honor para nuestro club, "gracias a esta revista, referente del mundo del baloncesto y un pilar de nuestro deporte".

"Que se otorgue este premio a un club de baloncesto femenino es muy importante, es un reconocimiento al trabajo de tantos años, con una afición envidiable, una ciudad volcada y nuestra cantera", comentaba el presidente. Este premio es también "un reconocimiento para todos los clubes, colegios y personas que se esfuerzan día a día para que el baloncesto femenino sea grande y somos la representación con este premio de todos ellos", concluía el directivo azulón. También, desde la distancia, han estado presentes las jugadoras de la primera plantilla mediante un vídeo en el que la capitana, Silvia Domínguez, agradecía el galardón y se excusaba "por no poder estar en la Gala disfrutando junto al presidente", ante el partido de dentro de 48h en Kursk.

En la Gala, conducida por la ex jugadora Amaya Valdemoro y el periodista Quique Peinado, se ha reconocido a otras personalidades y entidades del baloncesto, como Luka Doncic, Gigante MVP, la película "Campeones", Gigante Basket Lover, Facu Campazzo, Gigante Latinoamerica, Walter Tavares, Gigante Liga Endesa, Juan Carlos Navarro, Gigante Leyenda, la Selección Femenina, o Raquel Carrera y Usman Garuba como Gigantes Juniors, además de conceder el Gigante In Memoriam al ex vicepresidente de la FEB, Juan Martín Caño.

