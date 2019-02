Vídeo: el recital de Jewell Loyd en su debut con el Avenida en la Euroliga

El Perfumerías Avenida jugó el pasado jueves en Sopron, donde se resitió a decir adiós a la Euroliga. En brillante partido en el que Jewell Loyd demostró que es una de las mejores jugadoras del mundo, yéndose hasta los 19 puntos, y el Avenida supo resistir al final el empuje húngaro a pesar del cansancio para conseguir el triunfo.



Jewell Loyd dio un recital en su estreno con el Perfumerías Avenida en el Euroliga, con 13 puntos en menos de cuatro minutos.





.@JewellLoyd had herself a debut for @CBAvenida in her #EuroLeagueWomen comeback ????.@WNBA @SeattleStorm pic.twitter.com/fU1chgTKRg